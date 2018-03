Apreendido adolescente que matou rival com vários tiros em Iranduba

Manaus - Na manhã desta terça-feira (27), por volta das 7h, a Polícia Civil cumpriu um mandado de internação provisória em nome de um adolescente de 17 anos, denunciado pela autoria do homicídio de Ivanildo Cruz da Silva, em Iranduba. A vítima tinha 22 anos.

De acordo com a delegada Suely Costa, o crime aconteceu no dia 17 de novembro de 2017, na rua Tocantins, bairro Alto, naquele município. O mandado de internação provisória em nome do adolescente foi expedido no dia 16 de fevereiro deste ano, pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga, da 2ª Vara da Comarca de Iranduba.

“No dia da prática delituosa, o menor infrator efetuou vários disparos de arma de fogo em direção à vítima, que foi atingida em diferentes partes do corpo, como a testa, o maxilar e o ombro. Nesta manhã recebemos uma denúncia anônima, indicando a localização do menor infrator. Diante disso, nos deslocamos até o lugar, onde conseguimos apreendê-lo”, explicou Laureana.

O adolescente é conhecido na região por envolvimento com o tráfico de drogas, junto de outros indivíduos. No momento da apreensão dele, estava usando uma camisa em alusão ao Artigo 33 da Lei de Drogas, contendo nomes de pessoas supostamente envolvidas com a prática ilícita, que serão investigadas pela equipe.

Delegada da 31ª Delegacia Interativa de Polícia | Foto: Divulgação/PC-AM

“Ao ser conduzido até a 31ª DIP, o menor infrator afirmou, em termo de declaração, que o crime foi motivado em razão da vítima ter cometido furtos em uma comunidade do município, inclusive em uma igreja”, concluiu Suely Costa.

O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na 31ª DIP, ele será encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP), localizada na avenida Desembargador João Machado, s/n°, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

