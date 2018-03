Policia prende vereador suspeito de roubo de gado em Barreirinha

| Foto:

Barreirinha (AM) – A Polícia civil do Amazonas, com apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quarta-feira (28), na cidade de Barreirinha (331 quilômetros de Manaus), uma operação para desarticular quadrilha especializada em roubo de gado na região.



Entre os acusados de integrar a quadrilha, está o vereador Jonas Augusto dos Santos Reis, 36, (PSDC). No poder do vereador, a polícia apreendeu uma espingarda e munições de diversos calibres. Outro homem identificado como Ronaldy Santos da Silva, de 35 anos, conhecido como Jacaré, também foi preso na operação.

De acordo com a Polícia, a quadrilha agia de modo organizado. Haviam pessoas responsáveis em abater o gado roubado, enquanto outras cuidavam da comercialização da carne. Ao todo, a polícia cumpre cinco mandados de prisão e busca e apreensão.





