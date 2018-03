Preso em Manaus um dos envolvidos na morte de advogado em Manacapuru

Manaus - Um funcionário de uma empresa de informática foi preso, nesta quarta-feira (28), por suspeita de envolvimento na morte do advogado Marcelo Aguiar Cunha, de 40 anos, baleado por engano, no dia 14 de março deste ano, em Manacapuru (município distante 89 km de Manaus).

O homem foi capturado por policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), que investiga o caso, em uma empresa localizada na avenida São Jorge, bairro de mesmo nome, na Zona Oeste de Manaus. Ele foi levado para a sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, onde aguarda os procedimentos cabíveis.

Segundo informações apuradas em primeira mão pelo Em Tempo, o preso é irmão do dono da empresa de informática, que, supostamente, é utilizada por uma quadrilha investigada por envolvimento na morte de Marcelo.

Leia também: Advogado é baleado no pulmão após atirador errar alvo no AM

Marcelo Aguiar Cunha foi alvejado com dois tiros no dia 14 de março e morreu um dia depois na UTI do 28 de Agosto, em Manaus | Foto: Divulgação

Por telefone, o delegado Rodrigo Torres, da DIP de Manacapuru, confirmou ao Em Tempo que os policiais civis realizam buscas em diversos endereços com o intuito de localizar integrantes da quadrilha.

Conforme informações repassadas pela polícia ao repórter Wanderley Modesto, da TV Em Tempo, o carro utilizado pela quadrilha no assassinato do advogado foi apreendido.

Morte

O advogado chegou a ser transferido para a capital amazonense, onde ficou internado, por quase 24h, na Unidade de Trauma Intensivo (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. A vítima morreu no último dia 15, um dia após ser baleada, noite de quarta-feira (14), enquanto conversava com um homem identificado apenas como Augusto Alexandre, conhecido como "Guto", em frente à casa onde morava.

Os tiros atingiram a região do tórax de Marcelo, que foi socorrida e chegou a ser reanimada no hospital do município antes de ser transferida para tratamento em Manaus. O crime gerou grande comoção no município. Ainda segundo a PM, dois tiros atingiram o advogado. Já o amigo Guto foi baleado apenas de raspão.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Advogado baleado por engano em Manacapuru está na UTI do 28 de Agosto

Ao tentar fugir, jovem é morto com dois tiros em Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp