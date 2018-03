Polícia pede ajuda para encontrar envolvido em homicídio no AM

| Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração da população para divulgação da imagem de Marco Aurélio de Moraes Pinheiro, conhecido como “Junior Peruano”, envolvido no homicídio de Ronniery Nascimento Rodrigues, o “Ronni”, ocorrido no dia 25 de janeiro deste ano. A vítima tinha 30 anos.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, a ossada de “Ronni” foi encontrada na tarde de terça-feira (27/3), em uma área de mata conhecida como “Buritizal”, no bairro Flores, zona centro-sul da capital. As investigações em torno do caso tiveram início após o irmão da vítima formalizar, no dia 29 de janeiro deste ano, Boletim de Ocorrência (BO), sobre o desaparecimento de Ronniery.

Fernando dos Santos da Silva, 30; Gean Gomes das Chagas, 22, conhecido como “Babidi”, e Thiago Nazaré da Silva, 22, o “Chili”, envolvidos no crime, foram presos ao longo da tarde de terça-feira (27/03), por volta das 14h, em bairros distintos da capital.

Procurados

Marco Aurélio e Arlison Bentes da Silva, o “Coreano”, continuam sendo procurados pela polícia. Encontram-se foragidos ‘Junior Peruano’ e ‘Coreano’. Os dois têm participação ativa no homicídio de Ronniery.



A Polícia ainda irá cumprir um mandado de prisão deferido em nome de Adriano Rolin da Silva, 29, o ‘Dri’, que já está na cadeia, no Rio de Janeiro.

O delegado ressaltou que delações em torno do caso e informações sobre a localização dos procurados podem ser feitas ao número (92) 99448-9602, do DRCO, ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM. “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Guilherme Torres.