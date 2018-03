Alvo de atirador que matou advogado no AM é preso com carro roubado

A dupla foi interceptada por policiais do 1º Pelotão Interativo da Polícia Militar do Amazonas | Foto: Divulgação

Careiro Castanho - Augusto César Alexandre Bastos, conhecido como "Guto", o suposto alvo do atirador que feriu com dois tiros o advogado Marcelo Aguiar Cunha, de 40 anos, no dia 14 de março deste ano, em Manacapuru (município distante 89 km de Manaus), foi preso nesta quarta-feira (29) com um carro roubado, na comunidade Igapó Açu, localizado no km 270 da BR-319, no Careiro Castanho (a 90 km da capital). Vítima morreu no dia seguinte na capital.

Guto e um comparsa, identificado como Ismael Pereira de Oliveira, foram capturados quando tentavam fugir em um carro modelo Fiat Linea, que havia sido roubado em Manaus. A dupla tinha como destino a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia (RO), mas acabou sendo interceptada por policiais do 1º Pelotão Interativo da Polícia Militar do Amazonas.

Segundo a polícia local, o dono do carro foi localizado e reconheceu Guto e Ismael como os autores do assalto. Eles foram encaminhados para a 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Careiro Castanho.

Na DIP foi constatado que Guto era um dos envolvidos no homicídio do advogado. Na noite do dia 14 de março deste ano, em que o advogado foi baleado, Guto conversava com a vítima, quando um homem se aproximou e tentou matá-lo, mas dois tiros acabaram atingindo Marcelo, que chegou a ser socorrido e transferido para tratamento em Manaus - onde morreu na Unidade de Trauma Intensivo (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no dia 15 de março.

Imagens de uma câmera de segurança próxima ao local do crime mostram que Guto se protege atrás do advogado e, depois que a vítima é alvejada, corre e é perseguido pelo atirador.

Guto foi preso com um ferimento de arma de fogo, no ombro esquerdo, que supostamente teria sido ocasionado durante o ataque que matou o advogado. O caso está sendo investigado pela polícia, que ainda procura pelo atirador autor do homicídio de Marcelo.

Suspeito preso

Um funcionário de uma empresa de informática foi preso, nesta quarta-feira (28), por suspeita de envolvimento na morte do advogado. O homem foi capturado por policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), que investiga o caso, em uma empresa localizada na avenida São Jorge, bairro de mesmo nome, na Zona Oeste.

Ele foi levado para a sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, onde aguarda os procedimentos cabíveis. Segundo informações apuradas em primeira mão pelo Em Tempo, o preso é irmão do dono da empresa de informática, que, supostamente, é utilizada por uma quadrilha investigada por envolvimento na morte de Marcelo.

