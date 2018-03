Mesmo baleado na cabeça, homem reage e quase mata atirador no AM

Tabatinga (AM) - Um caso curioso aconteceu na tarde desta quinta-feira (29). Um homem foi baleado na cabeça, mas reagiu e acabou acertando o homem que atirou nele. O caso ocorreu na rua Coronel Berg, bairro Comunicações, no município de Tabatinga (a 1106 km de Manaus).



Leia mais: Alvo de atirador que matou advogado no AM é preso com carro roubado

De acordo com populares que estavam no local, dois suspeitos estavam em uma motocicleta e passaram pelo local para matar o homem, ainda sem identificação. Após ser baleado na cabeça, o homem reagiu e acertou o pistoleiro identificado como Cristian da Silva Neves, de 19 anos. O piloto da moto conseguiu fugiu do local.

"Esse pistoleiro era muito atrapalhado. Ele chegou para matar o cara e acabou sendo baleado também. Ele não esperava que a vítima, mesmo baleada na cabeça, fosse reagir e atingir o suspeito", disse uma fonte policial do Comando de Policiamento do Interior (CPI).

O homem que levou um tiro na cabeça foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Celina Villacrez Ruiz, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O pistoleiro, que foi baleado na mão direita e no pulmão, foi levado para o Hospital de Guarnição de Tabatinga, administrado pelo Exército Brasileiro e segue internado.

Tríplice fronteira

O caso ocorreu em Tabatinga, cidade de 62 mil habitantes na tríplice fronteira com Peru e Colômbia. No ano passado, autoridades policiais e judiciais admitiram que a facção criminosa Família do Norte (FDN) comandava tanto o presídio quanto o fluxo de drogas que entram no Brasil, um negócio que movimentava R$ 5,7 bilhões por ano, segundo as autoridades.

Mediante isto, é possível que o caso envolvendo Cristian da Silva Neves, de 19 anos, tenha ligação com tráfico de drogas, mas somente a Delegacia Interativa de Tabatinga poderá confirmar a motivação da ação criminosa.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Comerciante é morto a tiros ao sair de casa para assistir jogo, no AM

Polícia pede ajuda para encontrar envolvido em homicídio no AM

Preso em Manaus um dos envolvidos na morte de advogado em Manacapuru