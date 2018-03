Oscar da Segurança homenageia autoridades do AM nesta sexta-feira

Manaus - A 7ª edição do Oscar da Segurança e Cidadania do Amazonas acontece nesta sexta-feira (30), no Centro de Convenções Vasco Vásquez, avenida Centro-Sul de Manaus, onde vai homenagear, com troféus e reconhecimento, 43 personalidades que se destacaram em 2017 em ações do sistema de segurança do Estado.

Idealizada em 2009 pelo especialista em segurança pública e investigador da Polícia Civil Hilton Ferreira. Este ano, o evento tem como patrono o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, que será contemplado com a homenagem de “Personalidade do Ano”.

O que é o Oscar da Segurança?

O evento é uma homenagem e reconhecimento público aos servidores públicos, gestores e pessoas, de modo geral, que tiveram ações de destaque na área de Segurança Pública, considerada uma das pastas mais demandadas no país.

“Somente quem atua nesse setor, que é a Segurança Pública, sabe o desafio que é enfrentar a criminalidade, fazer gestão de servidores e tentar melhorar os indicadores criminais da nossa cidade e do nosso Estado. O Oscar veio para fazer um reconhecimento público para quem se dedica nessa área, considerada de crise em todo país.

O Oscar veio para fazer um reconhecimento público para quem se dedica à segurança pública





Homenagem

Conforme Hilton, a cada ano, o troféu leva o nome de uma autoridade, que é escolhida em meio à uma votação entre todos os envolvidos no sistema de segurança. Ele explicou que a escolha de Pascarelli se deu pelo fato de ele, enquanto governador em exercício em 2017, ter assinado o decreto que autorizou as promoções dos policiais. Hilton lembrou que o desembargador também é o primeiro policial civil a chegar à presidência da corte.

Dentre os homenageados está o delegado Péricles Nascimento, que foi atingido com um tiro no rosto, em outubro do ano passado, durante uma operação policial e sobreviveu. Ele deverá receber o prêmio na categoria de “Herói Vivo”. A juíza da comarca do Careiro Castanho, Sabrina Cumba, também deverá ser uma das homenageadas.

O troféu leva o nome de uma autoridade, que é escolhida em meio à uma votação entre todos os envolvidos no sistema de segurança





Entre os 43 homenageados estarão profissionais da guarda civil metropolitana, das forças armadas, das polícias federal, civil e militar, bombeiros, polícia rodoviária federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e, ainda os eleitos da Justiça e do Ministério Público do Estado (MPE).

“Tem Oscar da Bola, dos movimentos sociais, da música, tem de tudo. Mas, não tínhamos uma solenidade para homenagear os operadores do sistema de segurança do país”, disse Hilton.

