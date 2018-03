Imagem forte: dois homens são executados nesta Sexta-Feira Santa no AM

Presidente Figueiredo (AM) - Na manhã desta Sexta-Feira Santa (30), dois homens foram executados a tiros em Presidente Figueiredo (a 119 km de Manaus). O crime ocorreu na rua Juma, bairro Tancredo Neves, próximo ao Condomínio Sophia. Ambos foram mortos dentro do próprio veículo, um carro modelo Classic. Até o momento, os autores do crime não foram identificados. O caso ocorre menos de um após três homens serem mortos no município, entre eles o segurança do narcotraficante João Branco, Alexandre de Oliveira Lemos, de 36 anos, o “Gordinho”.

Júlio Elson Barros de Souza, de 27 anos e Amarildo Fontes da Silva Júnior, de 23, foram perseguidos por dois suspeitos em uma motocicleta de cor preta, ainda não identificada, e baleados por diversos tiros. De acordo com informações da Polícia Militar, Júlio Elson, que era cadeirante, possuía passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Vítimas receberam diversos disparos de arma de fogo. | Foto: Reprodução

Júlio Elson morreu na hora. Já Amarildo foi levado ao Hospital Eraldo Neves Falcão, no centro do município, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais militares da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) foram acionados e isolaram o local, aguardando os peritos do Instituto Médico Legal. O titular da delegacia, Valdinei Silva, está em campo com outros agentes em busca de informações sobre a motivação e autoria do crime.

Ligação com triplo homicídio

No último dia (18), três homens foram mortos e um foi ferido em um sítio do quilômetro 50, na rodovia AM-240, em Presidente Figueiredo. Segundo informações preliminares, homens armados invadiram o sítio por volta das 3h. Os indivíduos efetuaram diversos disparos, levaram os celulares das vítimas e de outros familiares. Mediante isto, a polícia do município investiga se as mortes desta sexta-feira têm ligação com o crime do triplo homicídio, que também encontra-se sob a investigação da 37ª DIP.

Os casos foram registrados pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI). "Não podemos afirmar se tem ligação com as mortes do dia 18, é possível que e que não. O delegado está investigando e, nos próximos dias teremos a conclusão destes assassinatos", disse uma fonte policial que preferiu não se identificar.





