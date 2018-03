Exército apreende quase 400 kg de supermaconha em canoa no rio Içá

Manaus - Uma embarcação que carregava 378 kg de maconha do tipo skank com a sigla de uma das maiores facções criminosas atuante no Brasil, Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, foi interceptada pelo Exército Brasileiro, por volta de 1h20 desta sexta-feira (30), no rio Iça, nas proximidades de Santo Antônio do Içá (a 880 km de Manaus). A apreensão foi realizada pela 16ª Brigada de Infantaria de Selva, do Comando Fronteira Solimões/8° BIS.

Leia também: Narcotraficante 'Índio' é abatido por atirador do Exército Colombiano

Conforme informações da assessoria do Comando Militar da Amazônia (CMA), militares do 2° Pelotão Especial de Fronteira - Ipiranga/AM, realizavam o monitoramento no rio Içá, quando avistaram uma canoa, com três ocupantes, que descia o rio com o motor desligado.

Ao perceber a embarcação, os militares da força de reação foram acionados e partiram em perseguição, mas já encontraram a embarcação abandonada na margem do rio. Ainda conforme informações da assessoria do CMA, o carregamento de entorpecentes continha as siglas "CV" da facção criminosa Comando Vermelho.

A Polícia Civil deve investigar a origem do carregamento, assim, como o destino final das drogas, que , provavelmente abasteceria as "bocas de fumo" de Manaus.





Leia mais:

Mais de 17 mil mulheres foram atendidas no mês de março, em Manaus

Família perde tudo após incêndio atingir casa de madeira em Manaus

Imagem forte: dois homens são executados nesta Sexta-Feira Santa no AM