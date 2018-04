Viu esse homem? Polícia procura assaltante de ônibus em Manaus

Manaus- Um homem identificado como Joel de Souza e Souza, 21 anos, envolvido em roubo a passageiros de ônibus de transporte privado é procurado pela Polícia em Manaus. O crime aconteceu no dia 9 de fevereiro deste ano, na rua Rio Gabiro Paraná, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia, as investigações em torno do crime, tiveram início logo após as vítimas formalizarem a ocorrência na delegacia. No dia roubo, Joel e mais quatro indivíduos, identificados como Jardson Correia da Silva, 20; Natanael da Silva Freitas, 22; o irmão de Natanael, Patrick Oliveira da Silva, 23, e Rosinaldo Albuquerque Cantalhade, 18, foram presos pelas equipes do 25º DIP, saíram de um veículo da montadora Chevrolet, modelo Onix, de cor prata, cercaram e invadiram o coletivo.

“Na ocasião, Patrick e Rosinaldo estavam em posse de armas de fogo e renderam o motorista, enquanto Joel e Jardson subtraíam objetos de valor dos passageiros. Natanael permaneceu dentro do carro Onix, dando cobertura e ajudando na fuga dos comparsas. Na manhã do dia 26 de fevereiro localizamos o veículo utilizado no roubo na avenida J do bairro Armando Mendes. Foi dessa forma que chegamos até os quatro envolvidos”, explicou o titular da unidade policial.



Segundo o delegado, Natanael, Patrick, Rosinaldo e Jardson foram presos no dia 1º de março deste ano, nos bairros Zumbi dos Palmares e Tancredo Neves, na Zona Leste da capital, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo, expedido no dia 28 de fevereiro desde ano, pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, no Plantão Criminal.

Christennes ressaltou que delações sobre a localização de Joel podem ser feitas ao número: (92) 98128-6309, o disque-denúncia da unidade policial.

