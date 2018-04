Objetos roubados são apreendidos em flutuante de Coari

Coari (AM) - Em pleno domingo de Páscoa (1°), a Polícia Militar (PM) apreendeu um revólver calibre 38 com três munições intactas em um flutuante no interior do Amazonas, juntamente com outros materiais. O caso aconteceu no município de Coari (a 363 km de Manaus).

A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima, informando que vários materiais roubados estavam armazenados em um flutuante. A suspeita é de que os objetos sejam de um homem conhecido como “Sidney” ou “Sid”, que, de acordo com policiais do 5º Batalhão da PM em Coari, que atenderam a ocorrência, o homem já tem passagem pela polícia, por atuar como pirata dos rios roubando drogas de traficantes do Peru e da Colômbia.

Um bote de alumínio foi encontrado entre os materiais roubados pela quadrilha. | Foto: Divulgação

Durante a busca, os policiais ainda apreenderam dois motores de popa, um bote de alumínio, um celular, quatro caixas de som amplificadas, uma mesa de som e um tanque de gasolina. Outros materiais, como um mini system, um PlayStation 2 com dois controles, um aparelho de DVD, e um capuz preto também foram encontrados no flutuante.

Sidney não foi encontrado no local. Os materiais apreendidos pela PM foram apresentados na 10ª Delegacia Interativa Regional da Polícia Civil, em Coari, para os procedimentos legais.

