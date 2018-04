Presos fazem rebelião em delegacia no interior do Amazonas

Uarini – Cerca de 40 presos da Delegacia de Uarini (distante 565 km de Manaus) queimaram colchões e realizaram um tumulto no local durante a madrugada desta terça-feira (3), por volta das duas da manhã. Foi necessário chamar uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel da Polícia Militar do município de Tefé (a 523 km da capital) para controlar os presos. Os detentos estavam insatisfeitos com a nova direção da delegacia.

O comandante da PM de Tefé, Coronel Cledemir Araújo, conta que a rebelião começou pouco tempo após a troca de comando na delegacia. Segundo ele, a nova delegada cortou algumas regalias dos presos. “Ela chegou colocando ‘ordem’ na casa e alguns dos presos ficaram insatisfeitos”, disse.



A ação ocorreu por volta das 2h da manhã desta terça (3) | Foto: Divulgação

Eles arrombaram portas e conseguiram quebrar um dos vidros, que ficava na parte da frente da delegacia. Após o controle da rebelião, policiais apreenderam celulares, facas, tesouras e uma televisão.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e aguarda um posicionamento da autoridade policial da unidade policial sobre o ocorrido.

Presos arrombaram portas e quebraram vidros da delegacia | Foto: Divulgação

Rebelião em Canutama

Detentos da Delegacia Interativa de Polícia de Canutama (a 619 km de Manaus) fizeram uma rebelião no início de março, no dia 4. Os presos destruíram as vidraças, danificaram as celas e atearam fogo em colchões. Segundo informações da Polícia Civil, 14 detentos se entregaram logo após o motim.

O comandante de policiamento do Purus, tenente Laurênio Silva, disse que a superlotação das celas teriam sido o principal motivo para o motim. A delegacia do município possui apenas três celas e com capacidade para quatro presos - contudo, abrigava 23 detentos no total.

Após o controle da rebelião, policiais apreenderam celulares, facas, tesouras e uma televisão | Foto: Divulgação

A rebelião começou por volta das 7h da manhã e, após três horas, a movimentação foi contida por policiais militares e civis. Dentre as demandas dos presos, foi citada a presença do juiz e do promotor do município para terem suas exigências ouvidas.

