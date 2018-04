Mãe denuncia filho por vender objetos de casa para comprar droga no AM

Nova Olinda do Norte (AM) - Uma mãe desesperada porque os objetos da casa onde mora estavam sumindo sem explicação, procurou a delegacia do município de Nova Olinda do Norte (a 135 km de Manaus) para denunciar o filho suspeito, identificado como Vicente Pereira de Moraes Filho, o "Bindá", de 21 anos. O jovem foi preso pela polícia e informou que estava vendendo os objetos para que ele pudesse comprar drogas.



De acordo com a polícia, o jovem confessou que teria furtado os objetos de dentro da casa da mãe e vendido a terceiros para poder comprar os entorpecentes. "Bindá" colaborou com os policiais que conseguiram prender Noely Martins Brasil, de 22 anos, Rafaely Cristina Cavalcante, de 33 anos, Francisco Rodrigues Macedo, de 62 anos, todos por receptação e um menor de 17 anos foi apreendido, em locais distintos.

Ao chegarem nos locais indicados por Vicente, os policiais conseguirem recuperar os objetos roubados e entregar para a mãe do jovem, dona do pertences. Entre os objetos estavam um liquidificador, uma batedeira, um ventilador e um tacho. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.





