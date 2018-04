Homem é baleado ao tenta fugir para evitar roubo de R$ 9 mil, no AM

Vítima tem 28 anos e se recupera no Hospital Lázaro Reis | Foto: Divulgação

Manacapuru – Durante a noite desta sexta-feira (6) um homem de 28 anos, conhecido como ‘Preto’, foi atingido com dois tiros, após tentar fugir de um assaltante. Eudimar havia acabado de receber uma grande quantia em dinheiro do pontão (balsa usava na comercialização de produtos) em que trabalhava, localizado no bairro Correnteza, em Manacapuru (município distante 69 km de Manaus), quando foi abordado pelo criminoso.

A vítima foi atingida com dois tiros logo após tentar correr do assaltante, que ainda conseguiu fugir levando 9 mil reais de Eudimar, que foi levado ao Hospital Lázaro Reis, também localizado em Manacapuru, onde passou por uma cirurgia. Apesar dos tiros, o estado de saúde dele é estável.



Ainda não há informações sobre o assaltante e o caso foi registrado na Delegacia Interativa de Manacapuru, que segue com as investigações para tentar identificar e prender o suspeito.

Motorista atira em PM's

O motorista de um Gol, de cor cinza e placas NOL-3995, foi preso após atropelar duas pessoas, entre elas a funcionária de uma creche, trocar tiros com a polícia e colidir com uma casa. O caso ocorreu na sexta-feira (6), no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Militar, o condutor trafegava em alta velocidade. Mais três pessoas estavam dentro do carro e, possivelmente, estavam em fuga.

Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam realizando uma ronda escolar na creche Nossa Senhora Boa Esperança, quando foram informados que a funcionária da unidade escolar havia sido atropelada nas proximidades.

Houve perseguição e, ao parar o carro, o motorista apontou uma arma em direção aos PMs, que revidaram e atiraram contra o veículo dele. O homem ainda tentou fugir e acabou atropelando uma segunda pessoa. Desta vez, uma adolescente de 17 anos.

