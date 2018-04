Irmãos confessam terem matado jovem grávida a facadas, em Itacoatiara

O caso aconteceu na Zona Rural do município de Itacoatiara | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Os irmãos Rafael Freitas Batista, de 23 anos, e Jaqueline Batista Trindade, 29, foram presos, neste sábado (7), após matarem brutalmente a autônoma Andriely da Silva Nascimento, de 23 anos, a facadas e com golpes de estaca. O caso aconteceu na Zona Rural do município de Itacoatiara (a 170 quilômetros de Manaus).

Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde a manhã da última sexta-feira (6), após ter sido vista pela última vez, por volta das 9h, saindo do sítio onde trabalhava, na companhia de Rafael e Jaqueline.

24 horas depois do sumiço de Andriely, os familiares da vítima denunciaram o caso aos policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A equipe policial conduziu Rafael e Jaqueline, que estavam no sítio onde moravam. Os policiais também foram até à fazenda do companheiro e do sogro da vítima, local onde Andriely estava morando.

Os quatro foram encaminhados à delegacia do município para prestarem esclarecimentos. Durante os primeiros depoimentos, todos negaram envolvimento com o desaparecimento de Andriely. Horas depois, durante as buscas, os familiares da autônoma encontraram o corpo dela, em uma área de mata, no km 210 da Rodovia Estadual AM-010.

Uma equipe da Delegacia Interativa de Itacoatiara (DIP), sob a coordenação do delegado Paulo Barros, foi até o local, onde testemunhas informaram que Andriely teria sido vítima de Rafael e Jaqueline, sendo que os irmãos foram as últimas pessoas flagradas conversando com a vítima. No local, onde o corpo foi encontrado, foi recolhida uma estaca com marcas de sangue.

De acordo com a Polícia Civil, após serem questionados sobre a participação no crime, Rafael e Jaqueline confessaram a autoria do homicídio. Com a confissão, o companheiro e o sogro da vítima foram liberados.

O plano para matar Andriely foi premeditado por Jaqueline e executado pelos dois. O assassinato da autônoma foi motivado por uma suposta prática de "magia negra", que a vítima supostamente teria feito para prejudicar Jaqueline. Os suspeitos ainda relataram em detalhes que pegaram Andriely no sítio, onde ela trabalhava, e a levaram arrastada para a área de mata, local em que a executaram com golpes de estaca e faca.

A vítima estava nos primeiros meses de gestação. Ainda conforme a polícia, Jaqueline seria amente do companheiro da vítima. O corpo da autônoma foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus.

Rafael e Jaqueline foram presos em flagrante por homicídio qualificado. O delegado Paulo Barros, titular da DIP de Itacoatiara, ressaltou que o comprometimento das polícias Civil e Militar, no município, foi importante para a conclusão do caso. Os irmãos serão encaminhados para a Unidade Prisional do município, onde ficarão presos à disposição da Justiça.

