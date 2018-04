Ex-vereador de Iranduba é preso por estelionato e falsidade ideológica

As investigações continuam para tentar localizar mais vítimas e identificar possíveis comparsas de Edmilson | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Iranduba - O ex-vereador de Iranduba Edmilson Carneiro Neto, de 62 anos, foi preso, na manhã deste sábado (8), em cumprimento a mandado de prisão preventiva, por suspeita de ser um dos maiores estelionatários do Estado do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, ele aplicava golpes em aposentados, por meio de abertura de contas com documentos falsos, além de realizar também empréstimos, saques e compras com os benefícios subtraídos das vítimas.



A prisão de Edmilson ocorreu na residência dele, localizada na avenida Cupuaçu, na área central de Iranduba, e foi realizada por policiais civis do 13º e 14º Distritos Integrados de Polícia (DIP's), sob o comando dos delegados Cícero Túlio e Raul Augusto.

Leia também: Estelionatária lucrou R$ 52 mil com venda de imóveis fantasma, diz PC

As investigações em torno do caso iniciaram a quase um mês após Edmilson clonar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de uma das vítimas e contratar serviços de telefonia móvel, abrir conta bancária e realizar portabilidade de alguns benefícios da vítima, como empréstimo de R$ 35 mil, e efetuar saques provenientes de aposentadoria, causando, assim, um prejuízo de mais de R$ 50 mil, conforme informou a Polícia Civil.

Com os golpes recorrentes, estima-se que Edmilson lucrava mais de R$ 200 mil por mês com a prática ilícita. Ele será indiciado por estelionato, falsidade ideológica, furto qualificado e uso de documento falso. A Polícia Civil reforça que continuará as investigações para identificar outras vítimas e prender comparsas do ex-vereador envolvidos no vazamento dos dados em cadastros no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que ocorriam a maioria das fraudes.

Leia mais:

Estelionatário 'Marquinhos' é preso; ele responde a 30 processos

Quadrilha é presa por falsificar documentos para empréstimos bancários

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp