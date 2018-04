Abandonado há dois dias, bebê é resgatado e mãe acaba presa no AM

Nova Olinda do Norte - Um bebê, de aproximadamente 10 meses, abandonado há dois dias pela mãe foi resgatado por policiais militares na manhã deste domingo (8). O caso aconteceu na localidade conhecida como Invasão da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no município de Nova Olinda do Norte, distante 130 km de Manaus.

De acordo com moradores da área, não é a primeira vez que a mãe deixa a criança sozinha. Porém, desta vez, o bebê já estava há dois dias sem a presença da mãe. Os vizinhos ainda relataram que, em uma ocasião, a criança chegou a cair da cama e desmaiou. Os vizinhos que socorreram o bebê até o hospital.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 1º Pelotão da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar do Amazonas (1° Pel/CIPM). O bebê foi levado para o Hospital Dr. Galo Manoel Ibanez, onde passa por atendimentos médicos e está sob os cuidados do Conselho Tutelar de Nova Olinda do Norte.

A PM fez buscas pela mãe, que foi encontrada andando pelas ruas do município com uma sacola nas costas. Abordada pela Polícia, a mãe negou a acusação, mas foi levada para a 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

