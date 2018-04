Sob rocha, homem é encontrado degolado em praia de Iranduba

Iranduba - Um homem, identificado como Thiaily Guerreiro de Lima, de 39 anos, foi morto, na manhã deste domingo (8), em uma área de praia na comunidade do Paricatuba, km 21 da rodovia AM-070, que dá acesso à Iranduba (a 40 km de Manaus). O corpo foi encontrado totalmente nu e com a cabeça degolada, embaixo de uma rocha.

A guarnição da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) não localizou os suspeitos do crime, mas apontou uma pista para a possível motivação.

"Os populares afirmaram que ele era conhecido na localidade por cometer diversos furtos e era ameaçado por isso", disse um policial.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), por volta das 12h. O caso foi repassado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para a apuração das investigações.

A polícia não soube informar como o corpo foi parar embaixo da rocha, que é grande e bastante pesada. Porém, há a hipótese dos terem colocado em cima do homem de propósito. "Portanto, se foi dessa forma que aconteceu, muitas pessoas participaram do crime", disse um policial.

Bando invade casa, mata pai e deixa mãe e filha ferida

Após ter a casa invadida por criminosos encapuzados, Mardson de Oliveira Serrão, de 21 anos, foi executado com vários tiros. A companheira dele, de 19 anos, atingida com cinco tiros, foi socorrida com vida, juntamente com a filha do casal, de um ano, que também foi baleada com um disparo na cabeça.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (8), na rua 246, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Por volta das 3h, cerca de cinco homens encapuzados efetuaram vários disparos contra a fechadura da entrada principal do apartamento.

