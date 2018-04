Discussão com PM termina com um morto e irmão dele ferido no AM

Tonantins - Uma discussão entre um policial e dois homens acabou em morte no município de Tonantins, distante 849 km de Manaus , no último sábado (7). Raimundo Curico Assis, de 22 anos, morreu e o irmão dele, Elielson Curico Assis, de 19 anos, ficou ferido após reagirem a abordagem policial. Os dois, supostamente, estavam sob efeito de drogas.

De acordo com policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), dois homens foram à delegacia e relataram que haviam sido agredidos por uma dupla embriagada. As vítimas ainda informaram à polícia que uma criança de 4 anos, parente dos homens, estava na residência dos suspeitos e corria risco de vida, já que a dupla costumava ficar transtornada após consumir drogas.

Um policial foi à casa onde estava a dupla e Raimundo e Elielson aguardavam a equipe armados com um machado, uma enxada e pedaços de madeira. Eles ameaçaram de morte o policial militar que foi averiguar a denúncia. Os irmãos ainda tentaram atacar o policial, que atirou em legítima defesa.

Raimundo acabou morrendo. Elielson foi levado para o hospital da cidade e, em seguida, foi transferido para Manaus. O estado de saúde dele é estável. Já a criança de 4 anos foi resgatada e levada para a casa de uma vizinha.

