'Cangaceiros' suspeitos de mais de 80 homicídios são presos no AM

Apuí - Três integrantes de uma facção criminosa, conhecida como "Novos Cangaceiros", que atua no Estado do Ceará (CE), foram presos no município de Apuí (a 453 km ao sul de Manaus). Veridiano Rabelo Júnior, conhecido como "Junior Veridiano", de 31 anos, José Nobre do Nascimento Filho, 38, e Jovanny Rodrigues Pinheiro, 41, são envolvidos em roubos à bancos e em pelo menos 80 homicídios, entre os casos as mortes de agentes penitenciários e de três policiais militares, ocorridos em 2016, em Quixadá, no interior do CE.

O trio foi apresentado na manhã desta segunda-feira (9), na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), moradores de uma Zona Rural de Apuí denunciaram os homens no 71º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após desconfiarem das atitudes deles.

Após a denúncia, policiais civis e militares do município capturaram, na última quinta-feira (5), Jovanne e Veridiano, que trafegavam na avenida Transamazônica, no Centro de Apuí.

"Os suspeitos foram conduzidos ao DIP, onde foi constatado que tinham mandados de prisão expedidos pela comarca de Quixadá, no Ceará. Depois eles entregaram o paradeiro de José que estava em uma fazenda ", explicou o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mateus Moreira, que ainda informou, que horas depois José se apresentou espontaneamente, na delegacia de Apuí.

Diretor do DPI, delegado Mateus Moreira | Foto: Marcelo Cadilhe

Ainda conforme a PC-AM, a facção é composta por mais de 10 homens apontados como os mais procurados da polícia cearense. Os "Novos Cangaceiros", atuavam fortemente armados e roubavam altas quantias em dinheiro de bancos e carros fortes, nos municípios do Ceará.

"Os três capturados estavam se escondendo aqui no Amazonas, imaginado que poderiam se esconder livremente. Não há informação sobre praticas de crimes deles aqui no Estado. Todos os suspeitos estavam acompanhados de familiares ", disse Moreira.

O delegado ainda informou que os suspeitos são de alta periculosidade e atuavam de forma violenta.

Em depoimento "Verdiano Junior", apontado como o líder da organização criminosa, informou que estava de passeio no interior do Amazonas, junto com a família, em busca de comprar terras e gado. Durante a apresentação à imprensa, o suspeito negou todas as acusações.

"Colocaram meu nome no envolvimento da morte dos PMs, uma acusação muito forte, feita por uma delegada, que se baseou em informações sem pé nem cabeça, isso prejudicou a mim e toda minha família", disse o suspeito.

Veridiano, José e Jovanny foram indiciados por homicídios, sequestros, roubo e porte ilegal de arma de uso restrito. O três serão recambiados para o Ceará, onde devem responder pelos crimes.

Edição: Lívia Nadjanara

