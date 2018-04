Apesar da propaganda, pacientes no AM continuam nas filas em hospitais

| Autor: TV EM TEMPO

Manaus -"Pobre não tem escolha, tem que passar por isso para conseguir uma consulta ou exame", é o que afirma a paciente da Fundação Hospital Adriano Jorge, Ana Célia Mendonça, de 40 anos. Ela é apenas mais vítima do descaso na saúde pública no Amazonas. O relato de Ana vem após quase sete meses de gestão do atual governado Amazonino Mendes, que "prometeu arrumar a casa". A reportagem do Em Tempo vistou unidades hospitalares onde várias pessoas na fila, esperavam por atendimento.



Parte da população que utiliza o serviço público de saúde no Amazonas precisa contar com disposição. Faz parte da rotina, acordar antes do sol raiar, enfrentar frio, perigo de assalto, fome e, muitas vezes, voltar sem atendimento. O caso se repete em todas as unidades percorridas pela reportagem.

No Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, no bairro Cidade Nova, Zona Norte Manaus, a principal reclamação dos pacientes é sobre a marcação de consultas. Duas mulheres entrevistadas pelo Em Tempo estão desde outubro de 2017, em busca da oportunidade de ser consultada por um médico.



A aposentada Eunice da Silva, de 68 anos, tenta uma consulta com um oftalmologista pela terceira vez. "A rotina é vir para o SPA e não ser atendida. Eu chego 1 ou 3h da manhã, mas quando chega a minha vez, nunca há vaga. Eles nem informam quantas vagas estão disponíveis. Meus exames vão vencer, e quando eu conseguir ser atendida pela médica, ela vai pedir para realizar novos exames. Isso não acaba nunca", relatou indignada.

Paciente do(SPA) Danilo Corrêa, aguarda atendimento a mais de seis meses | Foto: Tainá Benevides

Outra paciente, a autônoma Maria de Jesus, de 53 anos, luta para conseguir ser atendida por um reumatologista. "Eu faço tratamento com reumatologista, mas a médica saiu da unidade. A data dos meus exames estão para vencer. Venho quase todos os dias aqui e é mesma coisa, nunca consigo agendar uma consulta".

Maria de Jesus, 53 anos, luta para conseguir ser atendida por um reumatologista no (SPA) Danilo Corrêa | Foto: Tainá Benevides

Para quem precisa de serviço médico em unidades de referência, a situação é ainda pior. A dona de casa Suane Guimarães, de 37 anos, paciente há três anos na Fundação Hospital Adriano Jorge, diz já estar "acostumada" com a situação que vem vivenciando.

"Ficar na fila durante toda a madrugada é normal para quem é paciente no Adriano Jorge. Eu faço tratamento com ortopedista aqui porque tive uma fratura na perna direita após um acidente. Costumo vir 3h da manhã, quando preciso reagendar. Tem gente que chega na noite no dia anterior e só vai ser atendido no outro dia, mas prefiro passar a noite em claro na fila do que ficar esperando meses para conseguir alguma consulta pelo Sisreg"

A auxiliar de serviços gerais Ana Célia Mendonça, de 40 anos, é paciente do setor de obesidade e tenta marcar uma consulta para receber o atestado de risco cirúrgico de uma cirurgia bariátrica.

"Aqui sempre foi assim. A gente precisa vir de madrugada, dormir na fila para conseguir um médico. Quando chove é pior, eles não abrem a porta do ambulatório e muita gente toma chuva. Pobre não tem escolha, tem que passar por isso para conseguir uma consulta ou exame. Antigamente era pior, eles não abriam o portão principal e os pacientes faziam fila na rua. Várias vezes eu fui assaltada. Os bandidos vinham e faziam arrastão, levavam tudo. Depois de vários casos é que a direção do Adriano Jorge autorizou que entrássemos de madrugada no pátio. Por volta das 5h30, eles abrem a porta do ambulatório e a fila se divide por atendimento", explicou a paciente.

Na Policlínica da rua Codajás (Pam-Codajás), a reportagem do EM TEMPO, encontrou várias pessoas na fila de espera, algumas deitadas em pedaços de papelão, esperando o atendimento.

Pacientes aguardam consultas há pelo menos seis meses | Foto: Tainá Benevides

A dona de casa Júlia Perez, reclama do longo tempo na fila. "Desde 7h de domingo, estou aqui para poder agendar consulta com reumatologista. É injusto passar por tudo isso".

Algumas pessoas aproveitam os degraus de uma escada para descansar e esperar as longas horas no local. A comerciante Rosineide Gadelha não se conforma do serviço que recebe em troca dos impostos que paga. "Se a gente paga imposto, a gente paga direitos e temos que receber serviços de saúde. Se houvesse uma administração boa, não estaria assim. Isso é fruto de roubalheira".

No Hospital Francisca Mendes, Zona Norte de Manaus, às 5h30 da manhã, também há muita gente na fila, em busca de atendimento na área de cardiologia, no hospital que é considerado referência. Ela quer ser atendida pela Dra Silvia e sabe que, se não chegar cedo, não conseguirá vaga. "Toda vez é assim, nos últimos anos piorou e virou essa bagunça".

No local, mais de 100 pessoas também esperavam na fila. A maioria são idosos. A aposentada Maria Almeida, de 80 anos, chegou às 4h30 da madrugada para marcar o retorno com o cardiologista."

Mesmo dormindo nas filas, algumas pessoas não conseguem marcar uma consulta | Foto: Em Tempo

“Os pobres daqui de dentro, médicos, diretores, não tem culpa, não mandam dinheiro para eles. O que eles podem fazer? Não podem fazer nada, não é justo, mas é culpa da roubalheira. Não é de hoje que os pacientes passam por essas humilhações".

Devido ao grande número de denúncias relacionadas à saúde, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) criou um núcleo especializado na área.

Desde sua criação, em 2016, segundo o responsável pelo departamento, defensor Arlindo Gonçalves, o número de denúncias relacionadas à falta de medicamento, dificuldade para agendar consultas, além de reclamações de pessoas que dormem em filas para conseguir atendimento, têm crescido significativamente.

“A defensoria recebe a denúncia e notifica o órgão para buscar uma solução extrajudicial. É claro, que se for uma demanda de urgência, por exemplo, no caso de vida ou morte, ou em alguma demanda que a gente já identifique que nem vale a pena notificar, já entramos logo com a ação. Existem algumas demandas que não recebemos respostas do Estado. Percebemos que de 2016 para cá tivemos uma curva crescente nas demandas relacionadas a saúde”, disse o defensor.

Para o cientista político e sociólogo Carlos Santiago a precariedade na saúde pública do Amazonas é o reflexo de uma má gestão aliada com a corrupção.

Pessoas dormindo em frente ao Hospital e Maternidade Francisca Mendes | Foto: EM TEMPO

“Esses escândalos envolvendo ex-governador e ex-secretários de saúde, que estão presos por desvios de recursos da saúde são exemplos clássicos que há recursos e condições para fazer um bom atendimento, de ter um bom sistema. O problema da saúde no Amazonas vem de anos. Em todo esse tempo há duas coisas fortes: má gestão e corrupção. Quando se junta essas duas coisas acontece isso que estamos vendo”, frisou.

Saúde segundo o governo

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que está em curso de trabalho para a organização do sistema de marcação de consultas para que o agendamento seja feito exclusivamente pelo Sistema de Regulação -Sisreg.

Significa que os agendamentos não poderão mais ser feitos nas unidades e trarão comodidade aos pacientes. Todo o planejamento está sendo feito com a devida transparência e obedecendo aos critérios do Sisreg, dentre os quais a urgência e o tempo de espera do paciente.

Destaca-se que esta administração da SUSAM assumiu há pouco tempo e está trabalhando com empenho para mudar o cenário que recebeu na Saúde do Estado, já tendo obtido avanços como a regularização dos pagamentos dos fornecedores, dentre eles as cooperativas médicas.

