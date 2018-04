Policial é baleado durante assalto dentro de micro-ônibus em Manaus

Manaus - Um sargento da Policia Militar do Amazonas, identificado como 'Leite Maia', de 42 anos, acaba de dar entrada no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus, após levar um tiro na cabeça no início da tarde desta quarta-feira (11), durante ação contra bandidos, dentro de um micro-ônibus da linha 848.



De acordo com informações da polícia, dois homens se passando por passageiros entraram em um micro-ônibus nas proximidades da loja Salmo 91, na Torquato Tapajós, sentido Centro, quando anunciaram o assalto.

Leia também: Adolescente vendia drogas para bancar namorado traficante preso, no AM



Durante a abordagem, os bandidos colocaram uma arma na cabeça de uma criança de dois anos, na tentativa de intimidar os passageiros. O policial, à paisana, atirou contra um dos bandidos que foi atingido na abdômen. O outro conseguiu fugir do local levando o dinheiro das passagens. No momento da ação, o policial também foi baleado na cabeça.

Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, o estado de saúde do policial é gravíssimo. O bandido que foi atingido na barriga deu entrada no Hospital Delfina Aziz, mais não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Leia mais



Criança é feita refém durante assalto em loja na Bola do Produtor

Suspeitos roubam carro e se envolvem em acidente durante fuga

Trio é preso por roubar R$ 14 mil em assalto com reféns em shopping