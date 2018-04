Exposição militar celebra o dia do exército em Manaus

Manaus - Em alusão ao Dia do Exército, celebrado no próximo dia 19, o Shopping Manaus ViaNorte (Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 3.760, Nova Cidade) e o Comando Militar da Amazônia (CMA) prepararam uma homenagem especial com a uma exposição de artefatos militares, que começa nesta sexta-feira (13) e vai até segunda-feira (16), com entrada franca.

A amostra será realizada no horário de funcionamento do empreendimento, das 10h às 22h (sexta, sábado e segunda) e das 12h às 22h, no domingo. Na programação, destaque para apresentação da banda de música do CMA, na sexta e no domingo, a partir das 19h, tocando um repertório eclético recheado de sucessos populares dos mais variados gêneros musicais.

Participam da exposição diversas unidades do Exército Brasileiro baseadas na capital amazonense como o 1º Batalhão de Infantaria na Selva, Batalhão de Aviação do Exército, Polícia do Exército, 12º Parque de Manutenção, Centro de Embarcações, 2º Grupamento de Engenharia e o 12º Grupamento de Artilharia Antiaérea de Selva, que levará mísseis terra-ar e lançadores de foguetes.

O evento reúne um acervo de materiais utilizados pelo Exército Brasileiro no exercício do seu trabalho de defesa e ataque. Os equipamentos vão de blindados a barcos de transporte de tropas, além de roupas e materiais leves e pesados.

O público terá a oportunidade de ver, ainda, a exposição de aparelhos tecnológicos como óculos de visão noturna, GPS, de comunicação por satélite e roupas de camuflagem.

SERVIÇO:

O que: Exposição de Artefatos Militares pelo Dia do Exército

Onde: Shopping Manaus ViaNorte – Av. José Henrique Rodrigues, 3.760, Nova Cidade

Quando: De sexta-feira (13) a segunda (16)

Horário: Das 10h às 22h (sexta, sábado e segunda). Das 12h às 22h, no domingo

Quanto: Gratuita

