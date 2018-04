Homem desaparece após partida de futebol no conjunto Canaranas

Manaus - Um homem de 31 anos está desaparecido desde o dia 1° de abril, Domingo de Páscoa, depois de ter saído para jogar futebol no fim da tarde. Giliard Gadelha foi visto pela última vez no campo de futebol do conjunto habitacional Canaranas, na zona Norte de Manaus, e desde então, a família busca por ele.

De acordo com a irmã de Giliard, Gisele, a família não tinha conhecimento de qualquer relacionamento de Giliard com outra pessoa, como uma namorada. “Meu irmão tinha uma boa convivência tanto em casa como com a vizinhança. Até onde a gente sabia, ele não tinha brigado com ninguém quando desapareceu”, explicou.

Ainda segundo Gisele, a família desconhece qualquer envolvimento de Giliard com tráfico de drogas. “A gente também não sabe se ele usava drogas ou tinha envolvimento, mas ele tinha um comportamento normal. Nunca nos deu problemas”.

Um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Quem tiver mais informações sobre o paradeiro de Giliard, pode entrar em contato com a irmã pelo telefone (92) 99270-0195.

