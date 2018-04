Buraco se abre na avenida Maceió. Equipes da Manaus Ambiental no local

Equipes da Manaus Ambiental estão no local realizando vistoria para identificar as causas da erosão | Foto: Divulgação

Manaus - Trânsito parcialmente lento nas proximidades do cruzamento da avenida Maceió com a rua João Valério, no bairro Nossa senhora das graças, na zona centro-sul de Manaus, na tarde desta sexta-feira (13).

De acordo com Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), a lentidão dos veículos foi ocasionada por conta de um buraco que se abriu na avenida Maceió, em frente ao posto BR.

Agentes de trânsito isolaram um lado da avenida, no sentido bairro. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Manaus Ambiental estão realizando uma vistoria para identificar as causas da erosão. A Manaustrans orienta ao s motoristas que evitem passar pelo local no momento.

Em nota, a Manaus Ambiental informa que está realizando um trabalho de manutenção corretiva no local (rua Maceió com a João Valério). Enfatiza também, que a previsão de conclusão dos serviços é para às 17h de hoje (13).



Outras Obras

Durante o mês de abril, os serviços de melhoria na infraestrutura da zona Norte de Manaus estão sendo intensificados pela Prefeitura de Manaus. As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e compreendem os serviços de drenagem profunda e superficial, além de tapa-buracos e melhorias em alguns trechos da malha viária nos bairros Novo Israel 2, Colônia Santo Antônio e Terra Nova.

Só neste ano, a prefeitura implantou em torno de 1,2 mil tubos de drenagem em várias zonas na cidade, atendendo inúmeras famílias que sofriam com a falta de escoamento das águas das chuvas.

O secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, reafirmou o compromisso de dar prosseguimento às obras iniciadas na gestão do ex-secretário Marcos Rotta e reiterou que um novo planejamento estratégico está sendo feito para o monitoramento ampliado da estrutura da cidade, visando a inclusão de novas ruas e bairros nas ações da Seminf.

“Recebi um legado de extrema importância e reconheço a necessidade da continuação dos serviços e da inclusão de novos, para dar à população a qualidade de vida exigida pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Estamos estudando novas vias e otimizando nossos recursos para atender com mais celeridade as ruas e avenidas que carecem de infraestrutura”, destacou Kelton.

