Manaus sediará primeira edição da Feira Amazonense de Matemática

Manaus - Foi lançada, na manhã desta sexta-feira (13), a I Feira Amazonense de Matemática, que tem o objetivo de despertar nos alunos maior interesse na aprendizagem da disciplina, promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a inovação de metodologias.

Coordenada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a solenidade de abertura foi realizada no auditório Rio Amazonas da Faculdade de Estudos Sociais da Ufam, localizado no bairro Coroado I, Zona Leste de Manaus.

A solenidade contou com a presença da diretora do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta da Seduc, Regina Marieta Teixeira, que na ocasião representou o titular da pasta, Lourenço Braga; a coordenadora geral da Feira Amazonense de Matemática e vice-coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática da Ufam, Yachiko Nascimento; além de demais representantes das instituições parceiras.

A coordenadora geral da 1ª Feira Amazonense de Matemática, Yachiko Nascimento, informou que a proposta da feira é despertar o interesse dos alunos pelo estudo da disciplina.

“Queremos, com esse evento, incentivar o estudo e a prática da Matemática, que tem um lado que não agrada muito ou não é entendida por muitos dos nossos estudantes, então é uma forma de incentivo, criar-se o hábito de se gostar e se fazer Matemática, por isso que unimos todas as forças necessárias para mudar essa característica marcante”, afirmou a coordenadora.

Segundo Regina Marieta Teixeira, a participação dos alunos da feira é fundamental para que os alunos possam pensar a educação da disciplina de uma forma geral.

“Um evento como esse leva o aluno a pensar a educação matemática, não apenas o ensino, mas a educação, pensar o espaço da escola enquanto espaço de pesquisa, enquanto ele aprende, desenvolve a Matemática no âmbito das ciências, por outro lado, provoca uma postura renovada do professor. O professor precisa acompanhar essa evolução da aprendizagem do aluno e as metodologias dinâmicas de aprendizagem precisam ser incrementadas a partir dessas evoluções dessas pesquisas”, pontuou.

O gerente de ensino fundamental anos finais da Seduc, Eriberto Façanha, explicou que a feira soma-se a várias ações que a Secretaria realiza em prol da melhoria da qualidade do ensino de Matemática nas escolas da rede pública estadual.

Em sua primeira edição, a feira contará com a participação de estudantes e professores do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior técnico, ensino superior e educação inclusiva de Manaus e dos municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Iranduba, Caapiranga, Anamã, Silves, Itapiranga e Novo Airão.

A feira acontecerá em duas etapas: a primeira etapa consistirá na realização das seletivas em cada município do interior, em cada coordenadoria distrital da Seduc e em cada divisão distrital da Semed.

As inscrições terão início neste mês de abril e podem ser feitas no site. Os trabalhos selecionados participarão da etapa final, que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2018.

