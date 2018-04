Comando da 12ª Região Militar comemora 49 anos de criação

Manaus - A 12ª Região Militar (12ª RM), organização militar subordinada ao Comando Militar da Amazônia (CMA), realizará no dia 17 de abril, às 19h, na 12ª RM, uma formatura comemorativa em alusão aos seus 49 anos de criação. Representantes de organizações militares e de instituições civis da Amazônia estarão presentes na atividade.

Leia também: Detran volta atrás e cancela suspensão da emissão de CNH no AM



Durante a cerimônia, será entregue o “Diploma de Amigo da 12ª Região Militar”, que tem como objetivo distinguir personalidades e instituições civis e militares que tenham prestado relevantes serviços a esse grande comando territorial, administrativo e logístico.

A 12ª RM, atualmente é comandada pelo General de Divisão Carlos Alberto Mansur e possui como área de atuação os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Trata-se de um Grande Comando logístico singular no contexto do Exército Brasileiro. Tem como principais objetivos: planejar, coordenar, integrar e controlar as funções logísticas, bem como a Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), a Assistência Social, o Serviço de Inativos e Pensionistas (SIP), a preservação dos valores, memória e tradições militares, bem como o desenvolvimento nacional regional sustentável.

Outras informações poderão ser solicitadas à Seção de Comunicação Social da 12ª Região Militar pelo endereço eletrônico comsoc.12rm@gmail.com ou pelo telefone (92) 33659-1215 / 98151-8182.

Leia mais:

Projeto do Ifam ensina língua inglesa para indígenas em Parintins

Escola da rede pública estadual integra pais e estudantes em projeto

Censo Escolar: instituições tem até 31 de julho para enviar dados