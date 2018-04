Ifam forma 100 professores de língua indígena no interior do AM

Manaus - A formação de professores indígenas bilíngues e multilíngues para atuar nos anos iniciais da educação básica de escolas indígenas no Amazonas é um dos objetivos do programa Saberes Indígenas na Escola. O programa é uma política pública federal coordenada pelo Instituto Federal do Amazonas (Ifam), que desde 2015 já formou 100 professores indígenas nos campi Lábrea (a 852 km da capital) e São Gabriel da Cachoeira (a 850 km da Manaus).

Os profissionais lecionam nas escolas municipais e estaduais, além das escolas situadas em comunidades e aldeias indígenas do Estado.

De acordo com o IBGE, o Amazonas registra mais de 66 etnias e 29 línguas indígenas. Atualmente, o IFAM possui 855 estudantes que se declaram indígena em cursos do ensino médio técnico e do ensino superior.

Segundo a coordenadora geral da Educação Escolar Indígena no Ifam, Dinorah Cordeiro, a instituição está em processo de construção de materiais didáticos para o público indígena. “Os professores cursistas e formadores propuseram a elaboração de cartilhas, jogos e vídeos didáticos que se apliquem e sejam coerentes com a história e a realidade dos povos indígenas”, informa.

Língua indígena é realidade de, ao menos, 855 estudantes do Estado.

O reitor do Ifam, Antonio Venâncio Castelo Branco, destacou que a motivação dos professores e das comunidades indígenas e, principalmente, a aliança dos saberes tradicionais com os conhecimentos formais, respeitando a interculturalidade e o bilinguismo destes povos, são as metas do trabalho. “São muitos desafios no letramento e numeramento de estudantes em língua indígena e em português, mas com o esforço e a dedicação de professores e alunos iremos avançar cada vez mais no resgate das histórias e tradições”, destaca o reitor.

