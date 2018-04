Obras em adutora deixam sete bairros sem água em Manaus

Os serviços que serão realizados naquele trecho são necessários para a implantação das estacas dos blocos de ancoragem (sustentação) para a adutora de mil milímetros. | Foto: Divulgação

Manaus - Sete bairros ficarão pelo menos 15 horas sem água na próxima quarta-feira (25), a partir das 22h. A interrupção é necessária para remanejar uma rede adutora de mil milímetros (1.000 mm), localizada sob a avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Serão atingidos diretamente os macro setores da Colônia Santo Antônio, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Cidade Nova, Terra Nova 3, Santa Etelvina e Francisca Mendes. “Tentaremos causar o mínimo de transtorno com essa intervenção, sem afetar muito o tráfego de veículos no local”, reforçou o secretário Oswaldo Said, titular da Seinfra.



Os serviços que serão realizados naquele trecho são necessários para a implantação das estacas dos blocos de ancoragem (sustentação) para a adutora de mil milímetros. As estacas também darão suporte às juntas da adutora.

Estratégias



Técnicos da Seinfra e da Manaus Ambiental irão se reunir nesta quinta-feira (19), a partir das 9h, no local da obra, para definir estratégias de ação que impeçam a ocorrência de maiores problemas quanto ao fornecimento de água. Com a execução desses serviços, a concessionária Manaus Ambiental terá que interromper o abastecimento de água no período necessário para a implantação das estacas.

Previsão de retorno

Embora a previsão de encerramento desta etapa dos serviços esteja marcada para a tarde da sexta-feira (26), ou seja, 24 horas após o início da intervenção, Seinfra e Manaus Ambiental orientam os consumidores no sentido de que reservem água, armazenando em caixas d’água ou reservatórios, para evitar o desabastecimento até a normalização do fornecimento. A previsão é de que a interrupção no fornecimento de água dure por volta de 15 horas.

Na parte inferior da trincheira continuam em andamento os serviços de aplicação de concreto projetado, dando aderência à superfície da trincheira, para que seja aplicado, em seguida, o concreto acabado.

