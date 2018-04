Atenção mulheres: inscrições abertas para curso mecânica de salto alto

Manaus - Estão abertas as inscrições para o curso “Mecânica de Salto Alto” do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). O curso é direcionado exclusivamente para mulheres maiores de 18 anos que procuram conhecer seu veículo. As inscrições podem ser realizadas na Gerência de Educação para o Trânsito, das 8h ás 14h, mediante a doação de duas latas de leite em pó integral.

O curso será ministrado pelos técnicos do órgão, durante dois sábados, (5) e (12) de maio, no auditório na sede do órgão, localizado na avenida Mário Ypiranga, Nº 1800 , bairro Adrianópolis, zona Centro-sul de Manaus. Habilitadas ou não, mulheres interessadas em conhecer melhor seu veículo e em aprender como executar alguns serviços básicos podem fazer o curso.

O diretor presidente Vinicius Diniz explica que, durante as aulas, as condutoras terão informações teóricas e práticas sobre o manuseio de equipamentos dos veículos, como a troca de bateria e pneus, troca de óleo, verificação do nível de água e outros.

A capacitação também pretende proporcionar os conhecimentos necessários para que mulheres possam atuar na área de prestação de serviços de mecânica básica, no intuito de gerar oportunidade de emprego e renda.

Serviço:

O que: Detran-AM abre inscrições para curso de “Mecânica de Salto Alto”.

Quando: 5 e 12 de maio.

Horário: 8h às 18h (com 1 hora de almoço)





