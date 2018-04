Uber lança tecnologia que visa dar mais segurança aos motoristas no AM

Manaus- A Uber implantou no Amazonas uma tecnologia de machine learning para identificar riscos com base na análise, em tempo real, dos dados das milhares de viagens realizadas diariamente por meio do aplicativo.

A ferramenta bloqueia as viagens consideradas potencialmente mais arriscadas, a menos que o usuário forneça detalhes adicionais de identificação. Os dados coletados durante as viagens, incluindo comentários feitos no aplicativo por usuários e motoristas, são utilizados nessas análises.

A tecnologia foi desenvolvida por uma equipe de cientistas de dados, engenheiros e especialistas da Uber em San Francisco, nos Estados Unidos, para ajudar a antecipar e reduzir a probabilidade de incidentes de segurança.

A nova tecnologia da Uber utiliza ainda informações de viagens anteriores para proporcionar uma compreensão mais abrangente do cenário de segurança.



A nova ferramenta se junta a outras tecnologias e processos de segurança que o aplicativo já oferece para serem usados antes, durante e depois de cada viagem – incluindo a verificação de antecedentes criminais do motorista, nos termos da lei, e o rastreamento via GPS de cada viagem (veja mais abaixo), tornando todas as viagens no aplicativo de mobilidade mais seguras.

Com cerca de 10 mil motoristas parceiros no Amazonas, a Uber entende que tem a responsabilidade de contribuir com a segurança das regiões em que atua. No início do mês, durante a Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa (LAAD), realizada em São Paulo, a Uber realizou uma apresentação prévia da nova ferramenta para o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil.

