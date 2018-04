Morre aos 88 anos a professora Ruth Prestes Gonçalves

Morreu na madrugada deste sábado, no hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo, a professora Ruth Prestes Gonçalves, importante nome para a educação do Amazonas. Ruth Prestes deixa três filhos, oito netos e dois bisnetos.

Seu corpo será velado no Palácio Rio Negro, localizado na avenida Sete de Setembro, 1.546, no Centro, a partir de meia noite deste domingo (22). A previsão é que o sepultamento aconteça no cemitério São João Batista, ainda no domingo.

Trajetória

Por anos, Ruth Prestes foi articulista do jornal EM TEMPO, trazendo sempre temas relacionados à educação. Foi também subsecretária de educação do Estado e presidente do Conselho Estadual de Educação. Fez parte do corpo docente da Universidade Nilton Lins e do Colégio Martha Falcão.

Foi também do Conselho da FUNDEF e uma das fundadoras da Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas. Ruth é mãe do atual secretário de Estado de Infraestrutura, o engenheiro Fernando Elias Prestes Gonçalves.

Foi ainda colaboradora do Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação – INEP, e participante na elaboração do documento sobre Diretrizes e Normas da Educação Especial – MEC/Brasíia. Escritora e poetisa, deixou algumas obras publicadas, como “Manual de Orientação para professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio”. Entre seus livros de poesia estão “Amar, Sonhar e Rimar” e “Vida versus Poesia”.