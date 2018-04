Experiência e criatividade na nova direção do EM TEMPO

O premiado jornalista Mario Adolfo reassumiu a diretoria de redação do Jornal Amazonas EM TEMPO na última terça-feira (17). Com dois prêmios Esso no currículo, Mário voltou à casa para liderar a reestruturação do periódico, que a partir deste domingo vai às bancas com uma nova roupagem, com mais páginas e no formato standard.

Mário Adolfo, que também é o criador do Curumim, fez parte da equipe que produziu a primeira edição do EM TEMPO, em 6 de setembro de 1987. Com 40 anos de profissão, ele diz que reassume a direção do jornal com a mesma empolgação do início da carreira e fará um jornalismo pautado pela responsabilidade com a informação, criativo e imparcial. “Eu amo fazer jornalismo. Na verdade, é a única coisa que sei fazer na vida. Volto ao EM TEMPO com muita vontade de inovar e fazer um bom jornalismo, com credibilidade e imparcialidade, que sempre foi a marca desse jornal. Meu entusiasmo é o mesmo de 40 anos atrás. Em 2016 fomos escolhidos como o melhor jornal da região. Quero resgatar isso”, afirmou.

Além de Mário Adolfo, o também premiado fotógrafo Ricardo Oliveira volta ao EM TEMPO para assumir a editoria de fotografia. O jovem Thiago Botelho, que comandou o caderno Pódio entre 2014 e 2017, retorna à casa para ser editor de Política.

Emerson Quaresma chefiará a equipe de Economia e Meio Ambiente; André Tobias segue comandando o Pódio; Thiago Monteiro permanece na liderança da editoria de Dia a Dia e Educação, e André Moreira será o responsável pelas editorias de País, Mundo e Últimas. A editoria Plateia, que repercute as notícias de cultura, será comandada por Luiz Otávio Martins. A revista Elenco segue sob direção de Guto Oliveira, e as páginas de Entretenimento fica a cargo de Ed Blair.

Novo formato visual

A partir deste domingo, o Jornal Amazonas EM TEMPO passará a ter um novo layout e será impresso no formato standard. Além disso, chegará às mãos dos leitores com 32 páginas durante a semana e 40 aos domingos.

“Além do resgate do formato standard, que é um formato com maior aceitação no mercado local, o projeto é leve e moderno, trazendo a leveza da internet para o jornal impresso”, explicou Mario Henrique, chefe de diagramação e coautor do projeto gráfico.

“Com o novo formato, o desafio foi criar uma conexão entre a matéria e o design, através de elementos visuais que pudessem transmitir a informação de maneira sutil e agradável, exploramos os espaços em branco que funcionam como recurso gráfico para que o conteúdo possa respirar e proporcionar um conforto visual para o leitor”, completou Adyel Vieira designer gráfico e também coautor do projeto gráfico.