Homem é morto em Autazes; crime pode ter ligação com briga de facções

Autazes - Um homem de 23 anos foi assassinado a facadas no município de Autazes (a 107 quilômetros de Manaus). O homicídio foi filmado e o vídeo foi disseminado pelo aplicativo Whatsapp. William Pereira da Silva, de 23 anos, era mototaxista e estava desaparecido desde a manhã de sábado (21), quando saiu para trabalhar e não voltou para casa. Durante a noite, familiares de William procuraram a polícia após terem recebido o vídeo do crime pelo aplicativo de mensagens.

O caso foi registrado pelo 39º Distrito Integrado de Polícia de Autazes. Segundo o Investigador Jairo Santos, a equipe de investigação averiguou o conteúdo do vídeo e iniciou as buscas ainda na noite de sábado. Participaram da ação, equipes das Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal de Autazes.

Leia também: Vídeo: Homem é executado a tiros por criminosos em carro de luxo

A análise das imagens levou a equipe de investigação a uma área de sítios, conhecida como “Ponta da Serraria”, nas proximidades da área urbana do município. A motocicleta de William foi encontrada ainda na noite do sábado. As equipes continuaram as buscas e encontraram o corpo de William na manhã deste domingo (22).

Segundo o Investigador Jairo Santos, a vítima morava no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus e se mudou para Autazes após ser ameaçado de morte, por fazer parte de um time de futebol supostamente financiado pelo traficante “Tio Patinhas”. “Ele estava sendo ameaçado pela Família do Norte (FDN), pois alguns integrantes da facção viram ele usando a camisa do time que tinha o símbolo do traficante estampado”, disse.

Ainda segundo o investigador, o crime tem ligação com o homicídio de Ramon Wilker Pinheiro, de 18 anos, assassinado com disparos de arma de fogo no dia 22 de março de 2018. “O Ramon Wilker, fazia parte do mesmo time de futebol que William”, afirmou.

Vídeo

Conforme o investigador Jairo Santos, no vídeo do crime é possível ver 4 homens e William no chão amordaçado. Um dos criminosos segura uma faca e desfere vários golpes contra a vítima. Ao perceberem que o homem está morto, os criminosos conversam entre si.

Ainda segundo o investigador, no vídeo, os criminosos exaltam a ‘FDN’ e xingam o traficante “Tio Patinhas”.

Ligação com outro homicídio

Ramon Wilker Pinheiro, de 18 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo no dia 22 de março de 2018. O caso aconteceu na rua Herculano de Souza, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O crime aconteceu por volta das 18h. Segundo testemunhas, Ramon estava próximo à casa de amigos quando quatro homens que estavam em um veículo de modelo Honda City, se aproximaram entraram na residência e pediram para os ocupantes do local se retirarem. Logo após, efetuaram vários disparos.

Ramon Wilker morreu antes de ser atendido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Policiais da 27ª Companhia Interativa comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Foi levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Quadrilha encapuzada sequestrou homem morto em Iranduba

Corpo é encontrado amordaçado e com mãos amarradas em Iranduba

Polícia Federal desarticula grupo envolvido na morte de PRF amazonense