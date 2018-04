Eminem comemora 10 anos sem drogas e faz postagem no instagran

Eminem já falou abertamente sobre os problemas que teve com as drogas no passado. | Foto: Reprodução

"Celebrei meus 10 anos ontem", escreveu o rapper Eminem, mostrando uma medalha do Unity Recover Service, instituição que auxilia pessoas que têm problemas com drogas a largarem o vício.



Eminem já falou abertamente sobre os problemas que teve com as drogas no passado. Ele relata ter passado por um longo processo para se livrar de seus vícios, que durou cerca de seis anos.

"Certamente minha família desejava que eu deixasse as drogas, mas meu problema era que não queria me submeter de novo a uma desintoxicação. Minha primeira experiência foi tão terrível que resistia a repeti-la", disse, em 2009, quando já estava "limpo" havia um ano. (Fonte: Estadão Conteúdo)

Hello Kitty é presença ilustre em desfile na SPFW

A personagem japonesa Hello Kitty teve participação importante no desfile de Samuel Cirnansck que aconteceu ontem, na São Paulo Fashion Week. Além de inspirar a coleção, a icônica gatinha foi representada por uma modelo, que assistiu à apresentação diretamente da primeira fila, vestindo uma criação exclusiva do estilista. A presença ilustre – e inesperada – gerou empolgação entre os convidados na sala de desfiles.

Na coleção, a imagem de Hello Kitty apareceu em bordados rico, característicos do trabalho de Samuel, com cristais multicoloridos.

