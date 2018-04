Você viu esse cachorro? Ajude a família de Logan a encontrá-lo!

Manaus – Os donos do cachorro Logan, da raça shih-tzu com maltês, procuram pelo pet, desaparecido desde o último dia 11 deste mês, nas proximidades da rua Acre, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O animal atende pelo nome de Logan e, segundo os donos, é um cachorro muito dócil e não estranha ou se recusa a ir com ninguém. Os donos oferecem recompensa para quem conseguir encontrar o cãozinho.

A dona do animal, a estudante Beatriz Ferreira, informou que Logan é um animal muito quieto, que só saía de dentro de casa para passear na companhia dos donos. Ainda segundo a jovem, a suspeita é que algum morador do bairro tenha levado o animal embora. "Como tem pequeno porte, não é difícil de carregá-lo".

Donos de Logan oferecem inclusive recompensa para quem encontrá-lo | Foto: Arquivo Pessoal

Beatriz ainda chegou a publicar diversos apelos em redes sociais, porém, até o momento ninguém respondeu com alguma informação. A jovem pede, para que quem tiver qualquer notícia entre em contato com ela. “Estamos desesperados atrás dele [Logan]. Ele é muito importante para nós”, disse a jovem em uma publicação nas redes sociais.

Os números para contato são: 9 8169-2236 e 98196-6437 para falar com Beatriz ou 98140-1103 e 99262-7103 e falar com Cristiane.

