Lan house é assaltada na zona Centro-Sul de Manaus

Manaus - Uma lan house foi assaltada no início da tarde desta quinta-feira (26), no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul de Manaus. Três pessoas participaram do assalto, que ocorreu na rua Jorge Berg, nas proximidades do Parque Municipal do Idoso.

De acordo com o funcionário da lan house, que não quis se identificar, dois homens e uma mulher entraram no estabelecimento e começaram a fazer confusão. "De repente, a mulher começou a gritar que eu tinha agredido ela, e me deu dois socos no rosto. Foi quando eles anunciaram o assalto", relatou o funcionário.

Parte do rendimento da lan house foi levado. De acordo com o jovem, o grupo já é conhecido nas redondezas por praticar assaltos. "Nós aqui já os conhecemos. Eles moram em uma república de estudantes aqui perto da lan house. Vivem fazendo isso por aqui", conta.

Acionamento da PM

O jovem conta que acionou a Polícia Militar para atender a ocorrência por volta de 14h, mas até a noite desta quinta, nenhum policial apareceu no local. Ele relata que teria ligado cerca de 15 vezes, e em todas as vezes, era informado que a viatura estava a caminho. Quando ligou pela última vez, foi informado pelo atendente que deveria se dirigir à Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

"Eu fiquei indignado. Nós pagamos os nossos impostos, que não são poucos, para ter uma resposta dessas. Esperamos desde 14 horas uma viatura aparecer, e ninguém apareceu. Nós todos estamos com muita raiva dessa situação", salienta.

A reportagem tentou entrar em contato com a PMAM para averiguar a situação da ocorrência, mas não obteve retorno.

