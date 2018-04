Morre bebê que teve incubadora improvisada com balde em Lábrea

Lábrea - Morreu na noite desta quinta-feira (26), o bebê prematuro internado no Hospital Regional de Lábrea (a 852 quilômetros de Manaus), que foi colocado em uma incubadora improvisada com um balde e sacolas plásticas. Segundo uma parente da criança, que não quis ser identificada, o bebê estava há dois dias à espera da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea.

Uma foto divulgada por Whatsapp, mostra a criança envolta por sacolas plásticas e com um balde servindo como incubadora improvisada. A família da criança pediu para que a imagem não fosse divulgada.

A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas que emitiu a seguinte nota:

O Hospital Regional de Lábrea informa, com pesar, o óbito do bebê, que nasceu prematuro, pesando 1,1 kg, em parto cesariana de emergência. A mãe deu entrada para o parto na quarta-feira (25/04), com seis meses de gestação, apresentando hemorragia e descolamento de placenta e histórico de gestações de risco, incluindo aborto espontâneo.

O hospital informa, ainda, que foram realizados todos os procedimentos necessários para salvar a mãe e o bebê que, devido ao quadro de extrema prematuridade, teve seu estado agravado. A equipe médica conseguiu estabilizar o quadro da mãe, que segue internada e em observação.

Antes do deslocamento da aeronave do serviço de UTI aérea, que fazia a remoção de uma criança indígena, com queimaduras de terceiro grau, no município de Tabatinga, o bebê sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) lamenta profundamente o ocorrido e informa que abrirá sindicância para apurar as circunstâncias e todo o processo de solicitação de remoção ao sistema de regulação.

Nesta sexta-feira (27), a Susam encaminhará uma incubadora para o Hospital Regional de Lábrea, que a atual gestão já recebeu sem o equipamento. A Susam ressalta que os trâmites do processo administrativo e burocrático para a licitação e compra de incubadoras para os hospitais do interior que não possuem o equipamento já estão em andamento.

A Susam lembra que a atual gestão assumiu em outubro, após as eleições suplementares no Amazonas e com o setor da saúde em crise, em meio à Operação Maus Caminhos, da Polícia Federal, que investiga desvios de recursos no setor. Neste cenário, encontrou os hospitais do interior em situação crítica e todos os municípios com repasses de recursos para a área suspensos, alguns há 17 meses. Os repasses de recursos já voltaram a ser feitos a todos os municípios.

