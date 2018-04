Presídios em Manaus passam a ter patrulhamento em áreas de mata

A ronda terrestre ocorrerá diariamente com equipes nos turnos matutino, vespertino e noturno | Foto: Divulgação Seap

Manaus - Policiais militares e servidores da área operacional lotados na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deram início, neste sábado (28), ao patrulhamento rural nas áreas de mata no entorno das unidades prisionais localizadas no km 8 da BR-174 e na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). A ronda terrestre ocorrerá diariamente com equipes nos turnos matutino, vespertino e noturno.



Com o patrulhamento armado realizado pela Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe) e Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), a Seap busca se antecipar para evitar movimentações de tentativas de fuga por meio de túneis escavados de fora para dentro das unidades e vice-versa, arremessos externos de objetos proibidos pelas muralhas, e também para conhecer possíveis rotas nas matas que possam ser usadas por presos em fugas.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, as patrulhas tem o objetivo de atuar na prevenção de ações que possam desestabilizar o sistema prisional do Amazonas. "A Seap vem desenvolvendo desde o ano passado diversos procedimentos de controle e ordem, como revistas nas unidades, rondas internas, aquisições de equipamentos de segurança e acompanhamento por vídeo monitoramento. As rondas terrestres no perímetro externo às unidades vão reforçar ainda mais a política de segurança da Seap”.

O secretário Cleitman Coelho reforça ainda que a patrulha será realizada todos os dias, mas que será intensificada de sexta a domingo, quando ocorrem os dias de visitas nas unidades, por conta da grande movimentação de pessoas no ramal.



Ações de segurança

O órgão informou que vem intensificando desde o ano passado as revistas nas unidades prisionais, tanto nos procedimentos nas celas dos presos com operações rotineiras em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), quanto nos familiares de detentos que circulam em todas as unidades prisionais durante a semana para entrega de materiais, e nos finais de semana para as visitas. Com isso, a secretaria vem evitando a entrada de materiais ilícitos nas unidades.

A Seap aumentou o número de agentes de socialização nas unidades prisionais para dar mais celeridade nos procedimentos de revista, possibilitando que as visitas permaneçam menos tempo nas filas aguardando.

Transporte

Para maior comodidade dos parentes que frequentam as unidades nos finais de semana, foi disponibilizado mais um ônibus para o transporte das visitas no deslocamento da entrada da barreira até as unidades prisionais, com isso os parentes dos detentos têm agora três ônibus a disposição para o deslocamento até os presídios de destino.

Denúncias

A secretaria vem realizando o trabalho de distribuição de informativos com o número do Whats-Denúncia da Seap (99297-3068) nos finais de semana de visitas. As denúncias recebidas têm colaborado com o trabalho de prevenção que vem sendo desenvolvido, com verificação constante dos informes pelos policiais e servidores que atuam na Seap.

