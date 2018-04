Arsam flagra mais de 100 irregularidades em operação no fim de semana

Manaus - A operação de fiscalização “Dia do Trabalhador”, lançada na última sexta-feira (27) pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam), montada para atender o feriado nacional e a Festa do Cupuaçu realizada em Presidente Figueiredo (a 107 km da capital), já ultrapassou a meta prevista pela agência para este período. Até o momento, a Arsam já contabilizou 118 irregularidades referentes a itens não obedecidos no serviço de transporte intermunicipal.



Nos postos de fiscalização são vistoriados itens como documentação do veículo, para-brisas, estado dos pneus, lotação dos passageiros, cinto de segurança e outros itens previstos em lei. E nas rodoviárias, além dos itens acima, está sendo monitorado o cumprimento dos horários de saída e chegada dos ônibus aos municípios, a parada obrigatória programada a cada 45 km dos veículos que não tem banheiro, bem como se os direitos a gratuidade aos idosos e demais públicos amparados em lei estão sendo respeitados.

Ao todo, já foram registrados o deslocamento de 22.236 passageiros e 2.569 veículos em regime de afretamento, sendo que 11.996 passageiros e 693 veículos tiveram como destino o município de Presidente Figueiredo. E durante as fiscalizações, a Arsam em ação com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), puderam prestar socorro a quatro vítimas de um acidente no Km 90, da BR-174, cujo veículo em que viajavam colidiu com uma árvore. Apesar disso, não houve vítimas fatais.

A Arsam, conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Presidente Figueiredo (EMTU/PF), Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Conselho do Tutelar, Tribunal de Contas do Estado e Juizado da Infância e Juventude, nos pontos de fiscalização no Km 30 da rodovia AM-010 (Manaus – Manacapuru), Km 100 da rodovia BR-174 (Manaus –Boa vista), na barreira que interliga os municípios e também nas rodoviárias de Manaus e Presidente Figueiredo.

