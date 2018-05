Você viu o Anderson? O jovem está desaparecido desde o dia 1º de maio

Natural de Itacoatiara, Anderson está há três meses em Manaus, onde trabalha como terceirizado em uma empresa de reciclagem | Foto: Divulgação

Manaus - Familiares de Anderson de Almeida da Silva, de 27 anos, estão em busca de informações que possam levar ao paradeiro do jovem. De acordo com familiares, o rapaz está desaparecido desde o feirado do dia do trabalhador, quando foi visto pela última vez em um bar próximo a avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Natural de Itacoatiara, Anderson está há três meses em Manaus, onde trabalha como terceirizado em uma empresa de reciclagem.

"Ele entra no trabalho às 14h e sai por volta de 22h40. Nesse dia que ele desapareceu, ele estava bebendo com dois amigos do trabalho . Pelo que a gente sabe, essa é a primeira vez que ele bebe", disse a dona de casa Nazaré Cristina Soares, tia do jovem desaparecido.



A dona de casa disse ainda que chegou a procurá-lo na casa de familiares, mas não teve sucesso. "Ele (Anderson) está aqui há poucos meses e nossa família é pequena, fomos em todas as casas de parentes que ele pudesse estar, mais não o encontramos", disse.



A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Anderson de Almeida da Silva. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, deve entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Anderson, (92) 99505-9717 ou 99305-4711.

