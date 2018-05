Corpo de ex-deputado é velado na Assembleia, em Manaus

Manaus - Familiares e amigos se despedem do ex-deputado estadual e advogado Armando de Oliveira Freitas, neste sábado (5), em velório realizado na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), na Zona Centro-Sul de Manaus.

Armando foi atingido com três tiros dentro do próprio escritório de advocacia, na manhã de sexta-feira (4), localizado na rua Presidente Dutra, bairro Glória, Zona Oeste da capital. Ele morreu após dar entrada no Hospital 28 de Agosto e não resistir aos ferimentos.

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM), divulgou nota, ainda na sexta, em que lamenta com profundo pesar a morte do advogado Armando de Oliveira Freitas. A organização destaca o crime como sendo um atentado.

Leia também: Envolvidos no atentado que matou advogado podem ter sido baleados

"A OAB representada pelos mais de 13 mil advogados inscritos na seccional do Amazonas repudia toda e qualquer forma de violência praticada contra a vida humana em especial aos advogados. A entidade está acompanhando o andamento das investigações e está prestando total e irrestrito apoio aos amigos e familiares do advogado", diz um trecho da nota.



Homicídio



A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) afirma que existe a probabilidade de o crime contra Armando ter sido um homicídio e não necessariamente um latrocínio (roubo seguido de morte).

Segundo relatos de testemunhas, o carro utilizado pelo bando saiu em direção ao Centro, Zona Sul, mas ainda não há a identificação da placa do veículo. Com base no depoimento de algumas testemunhas, integrantes do bando foram atingidos e a polícia aguardava que um dos criminosos baleados procurasse uma unidade de saúde em busca de socorro médico.



Sepultamento

O enterro do ex-deputado será neste sábado (5), a partir das 16h30, no cemitério São João Batista, localizado no Boulevard Álvaro Maia, Zona Centro-Sul da capital.

Leia mais:

Morre advogado baleado em escritório de advocacia em Manaus

OAB-AM pede agilidade nas investigações sobre morte de advogado