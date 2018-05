Desabamento no Kíssia: idoso é resgatado de escombros com vida

Manaus - Um homem de 67 anos foi resgatado com vida dos escombros de sua casa que desmoronou, na madruga deste domingo (6), por volta de 3h da madrugada. O imóvel fica localizado na rua Jurema, do conjunto residencial Kíssia I, Bairro Dom Pedro I.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar o local, a equipe encontrou o homem preso aos escombros, embaixo do seu veículo - uma Amarok prata. A iniciativa, segundo as autoridades, teria salvado a vida do morador.

Uma hipótese divulgada pelo Corpo de Bombeiros, é que o desabamento teria ocorrido por conta de uma escavação realizada próximo ao local do sinistro. Em análise mais detalhada, a corporação indicou ainda que existe uma construção de fossa na própria residência atingida.

Segundo uma das moradoras da casa, durante a construção da fossa, os pedreiros da obra acharam uma das colunas estruturais da casa e os proprietários não se opuseram em continuar a obra no mesmo local, à época.

A garagem da residência de alvenaria teria sofrido uma pressão causada por um deslizamento de terra de um barranco próximo a esta construção.

Para retirar o homem dos escombros, os bombeiros tiveram de empregar técnicas de retirada de vítimas de estruturas colapsadas. | Foto: Divulgação

“Havia uma escavação ocorrendo próximo ao local. Mas não sabemos se é do próprio morador ou de outra pessoa. Mas acredita-se que essa escavação tenha causado a desestabilização do barranco que deslizou e fez cair a estrutura que suportava a o teto da garagem”, explicou o bombeiro.

Ainda de acordo com a moradora, em uma determinada hora da noite todos ouviram estalos da casa. Ela foi à garagem e retirou o primeiro carro da família do local - um veículo Mercedes. O pai dela, proprietário do imóvel, entrou em seguida na garagem para retirar o outro carro - o Amarok - quando o teto da garagem desabou sobre ele.

Resgate

Foram acionadas três viaturas dos Bombeiros e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência.

Uma hipótese divulgada pelo Corpo de Bombeiros, é que o desabamento teria ocorrido por conta de uma escavação realizada próximo ao local do sinistro. Em análise mais detalhada, a corporação indicou ainda que existe uma construção de fossa na própria residência atingida. | Foto: Divulgação

Para retirar o homem dos escombros, os bombeiros tiveram de empregar técnicas de retirada de vítimas de estruturas colapsadas. Após retirada o morador foi atendido pela unidade do Samu, e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, com uma possível fratura na perna esquerda. O estado de saúde da vítima não foi divulgado pela unidade de saúde.

