Família acusa adolescente de ter sequestrado crianças na Cidade Nova

Manaus - Duas crianças estariam desaparecidas desde a última quarta-feira (2), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. De acordo com familiares, as irmãs Eloíza, de 6 anos, e Ana Clara Moraes, de 4 anos, foram levadas da casa onde moram na avenida Max Teixeira, por uma adolescente de 15 anos e não foram mais vistas pela família desde então.

Segundo a tia das meninas, Edna Moraes, o pai das crianças está aflito em busca das crianças."Quase não conseguimos falar com o pai delas agora, porque ele está muito desesperado procurando as duas. A gente não conhece essa moça que levou as meninas, não sabemos quem ela é, onde mora e nem conhecemos a família dela".



Ainda de acordo com Edna, Ana Clara e Eloísa teriam sido vistas pela última vez por frequentadores da Feira e Porto da Manaus Moderna, no Centro da capital. "O que nós estamos sabendo é que ela está usando as crianças para pedir dinheiro", completa.

O pai das meninas, Edvan Moraes, relatou que a adolescente de 15 anos, que levou as crianças, teria "entregado" as duas crianças para outra mulher mais velha, que seria irmã da moça. "Eu já andei por todos os bares da Manaus Moderna, e todos me dizem que as viram nos lanches e nos bares com uma mulher mais velha. Essa mulher estaria se passando por mãe delas. Ela coloca a menor no colo e manda a mais velha pedir dinheiro", informou o pai.

Segundo a família, um Boletim de Ocorrência foi registrado no último sábado (5), como se as meninas estivessem sido sequestradas. A reportagem tentou confirmar o fato com a assessoria da Polícia Civil, porém não havia plantão para mais informações neste domingo.

Quem tiver informações acerca do paradeiro das crianças, entrar em contato com a família pelos telefones (92) 9 9514-7632, 9 9305-2448, e 9 9458-0703.

