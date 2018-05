Conab fecha cronograma de apoio alimentar aos indígenas no Amazonas

Manaus - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), repassou para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), em Manaus, 350 quilos de alimentos, para serem entregues a indígenas da comunidade rural de Beruri, distante 249Km de Manaus. Esta foi a última entrega de cestas básicas do lote que iniciou em outubro de 2017. No total, 158 toneladas de alimentos foram entregues nos últimos oito meses para indígenas e quilombolas no Amazonas.

As castas fazem parte do programa de apoio aos indígenas e quilombolas do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que é coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) a partir das demandas da Fundação Nacional do Índio (Funai) e Fundação Palmares, que representam os indígenas e quilombolas, respectivamente.

Ao todo, aproximadamente 8.100 índios foram beneficiados nesse lote. Estas últimas toneladas de alimentos foram repassadas ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) que é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).

Segundo a diretora Vera Castelo Branco, o Dsei é um modelo de organização de serviços – orientado para um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado –, que contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com o Controle Social.

Segundo o Superintende da Conab no Amazonas, Serafim Taveira, a efetividade das políticas sociais da Companhia depende, entre diversos fatores, de um diagnóstico adequado acerca da problemática em questão, de seus determinantes mais próximos, daqueles mais estruturais, das características dos públicos-alvo a serem atendidos pelos programas desenhados, da capacidade de gestão e implementação das ações propostas. “Estamos fechando o cronograma de 2017 e reabrindo a parceria com o Dsei, que vai facilitar a chegada dessa ajuda aos comunidades indígenas mais distantes”, finalizou.

