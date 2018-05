Prática advocatícia é tema de palestras na Assembleia Legislativa

Palestra será realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas às inscrições para o ciclo de palestras Prática Advocatícia, que acontecerá no próximo dia 15 de maio, às 18 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A oportunidade proporcionará aos advogados conhecimento em diversas áreas do meio jurídico e da comunicação.



Com organização do advogado e coordenador do ciclo de palestra, Rodrigo Frota Mendonça, o evento é direcionado para estudantes e advogados.

Para participação basta a doação de 1kg de alimento não perecível, entregue no dia do evento.

As palestras terão como temas Marketing, Empreendedorismo e Negociação Advocatícia, com o advogado Robert Bezerra (RJ), Tributação do Advogado, com o advogado Jean Cleuter e a palestra Oratória de Impacto e Linguagem Corporal, com a jornalista e advogada Daniela Cardoso.



Robert Bezerra

O palestrante, advogado e professor de processo Civil, Robert Bezerra pretende trazer para Manaus uma nova abordagem no ramo do Direito. “A advocacia tornou-se uma profissão dinâmica. Hoje o profissional precisa ir até o cliente e passar segurança a respeito do trabalho que irá fazer. Daremos orientações, dicas e procedimentos sobre o assunto", diz.

Daniela Cardoso

Outra palestra que promete agregar conhecimento aos advogados será ministrada pela jornalista e advogada Daniela Cardoso. Ela garante que o conteúdo programático irá ajudar a categoria jurídica a se comunicar melhor com clientes e juízes em audiência, com utilização de técnicas de comunicação.

As inscrições para o ciclo de palestra é totalmente gratuito e pode ser feita através do link: http://www.robertbeserra.com/manaus

Agenda:

O QUÊ: Ciclo de palestra “Prática Advocatícia” com os advogados, Robert Bezerra, Jean Cleuter e a advogada e jornalista Daniela Cardoso.



QUANDO: 15 de maio de 2018, às 18 horas – No auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3.950 - Parque Dez, Manaus - AM, 69050-030.

PÚBLICO ALVO: Estudantes e profissionais da área de advocacia, com doação de 1kg de alimento não perecível, entregue no dia do evento e que será doado a entidades carentes.