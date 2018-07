Pacientes esperam mais de cinco horas por atendimento no 28 de Agosto

Paciente aguarda para atendimento em maca no corredor do hospital | Foto: Divulgação

Manaus – Angustiados após horas aguardando atendimento no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mario Ipiranga, na Zona Centro Sul de Manaus, pacientes procuraram o Em Tempo para denunciar a espera excessiva.



De acordo com acompanhantes de doentes, muitas pessoas estavam no local desde 7h da manhã desta sexta-feira (13), a espera de um médico. Pacientes tiveram que aguardar em cadeiras e outros em macas nos corredores do hospital.

Pacientes ficaram aguardando durante horas a chegada de um médico no local | Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com o estudante John Brito, que acompanhava a mãe idosa, Maria Marlene da Silva Brito, de 76 anos, até 12h30 não havia médico para atender aos pacientes que aguardavam na sala de espera.

“Há três pessoas deitadas em macas aqui e não para de chegar gente trazida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, contou o acompanhante.

A mãe de Brito é portadora de uma infecção intestinal e durante o tempo em que ficou aguardando o atendimento, o quadro só piorou. “Minha mãe ficou aqui, passou mal várias vezes, já é idosa e isso é um esforço muito grande para ela. Eu vejo um descaso total por parte da saúde pública", lamentou.

Pacientes aguardam em macas nos corredores para receberem atendimento | Foto: Arquivo Pessoal

Falta de equipamentos



Ainda de acordo com Brito, após a mãe ser atendida pela médica do Hospital, foi encaminhada ao Hospital Adriano Jorge, na Zona Sul de Manaus, para realizar exames de tomografia e em seguida, retornar ao 28 de Agosto.

“Tivemos que dividir um Uber com outra paciente para ir fazer esse exame no Adriano Jorge. Depois tivemos que retornar para dar continuidade ao atendimento, enquanto isso, minha mãe estava cada vez pior. Tudo seria mais fácil se a estrutura para atendimento estivesse no mesmo hospital", lamentou o estudante.

Paciente com suspeita de sarampo

Mesmo com suspeita de sarampo, essa paciente foi mantida no mesmo ambiente que todos os outros | Foto: Arquivo Pessoal

Outro fato que chamou a atenção na manhã desta sexta-feira foi a permanência de uma paciente com suspeita de sarampo aguardar atendimento junto aos demais doentes. A mulher, de 48 anos, retornou ao hospital por não ter melhorado dos sintomas. Ela contou que, na semana anterior, procurou o Hospital e o diagnóstico ter apontado 'suspeita de sarampo'.

Como não apresentou melhoras, retornou à unidade de saúde para receber orientações, mas permaneceu junto aos demais pacientes. Se a suspeita for confirmada, sarampo é uma doença altamente contagiosa. A transmissão da moléstia ocorre pelo vírus expelido pela tosse, espirro, fala ou respiração da pessoa infectada.

Na última quarta-feira (11), o Em Tempo ouviu uma família que necessitava do tomógrafo para um paciente internado no Hospital 28 de agosto, com problemas renais, após ter um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O acompanhante relatou o drama vivido pela família pela falta do equipamento. “Chegando ao 28 de Agosto a primeira coisa que os médicos pedem é uma tomografia, mas não há como fazer a exame porque o aparelho está quebrado”, relatou.

O mototaxista Giliarde Ruiz da Silva, de 41 anos, foi transferido para Manaus com suspeita de AVC | Foto: Reprodução/Facebook

O rapaz lamenta que a solução oferecida pela Secretaria de Saúde (Susam), seja a de levar os pacientes para outro hospital. Para ele, isso retarda o tratamento dos enfermos. “Quem precisa com urgência de uma tomografia precisa ser transferido para outro hospital. Isso leva tempo, precisa de ambulância, o doente fica estressado. É uma vergonha o governo do Amazonas gastar tanto dinheiro com festivais, enquanto há pessoas morrendo nos hospitais”, opinou.

Outro lado:

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), a direção do Hospital e Pronto 28 de Agosto informou que a unidade de saúde é de alta complexidade com grande demanda de atendimento e porta aberta, tendo que atender a todos que lá estão em busca de assistência e que, por conta disso, podem ocorrer picos de atendimento acima da rotina.

Esse fator ocorre, segundo a direção, porque 40% da demanda atendida se trata de pacientes ambulatoriais que teriam um atendimento mais rápido nos SPAS ou policlínicas da cidade.

"A unidade possui modelo de acolhimento de seus pacientes por classificação de risco, uma ferramenta internacional que substitui o conceito de ordem de chegada e orienta de maneira mais eficiente o atendimento de urgência e emergência, priorizando os pacientes de maior gravidade com risco eminente de morte", diz um trecho da nota.

Na nota, a direção contesta a denúncia sobre a falta de médico. "Na emergência do hospital ficam cinco médicos clínicos de plantão, diariamente, que se dividem entre o atendimento de emergência e ambulatorial e, portanto, não procede a informação de que não havia médico na unidade".

Ainda na nota, a direção esclarece que o tomógrafo da unidade está passando por manutenção para ser reinstalado junto com um novo equipamento, mas isso não impede que os pacientes realizem o exame em outra unidades da rede.

De janeiro a junho deste ano, 4.404 pacientes do 28 de Agosto realizaram exames de tomografia, uma média de 24 por dia.

"Quanto aos pacientes "suspeitos" de sarampo, os mesmos após avaliação médica com diagnóstico real de suspeita de sarampo seguem com tratamento em isolamento", finaliza a nota.

