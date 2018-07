No sábado, Feiras Regionais oferecem opções de café da manhã

Manaus - Durante o fim de semana, os cinco pontos das Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) são além de locais para abastecer a dispensa com hortifrutis de qualidade, como, também, opções para os manauaras tomarem seu tradicional café regional.

Os pontos funcionam todos os sábados, a partir das 5h30 da manhã no estacionamento do Clube Militar de Manaus (Cassam), na Avenida Rodrigo Otávio, Crespo; No Frigorífico Vitello da Cidade Nova; Vitello do Parque 10, exclusivamente com produtos orgânicos; no Shopping Ponta Negra, e no Comando da Polícia Militar, em Petrópolis.

De acordo com Túlio Kniphoff, presidente da Agência, além de frutas da região, hortaliças frescas e uma grande variedade de legumes que são ofertados ao consumidor, as feiras também possuem um espaço de alimentação com opções de lanches feitos na hora.

“Para quem vai até nossas feiras, também encontra bancas de tacacá, pastel, tapioca, pé de moleque e pão de queijo assados na hora, tudo à vista do consumidor e com a qualidade do produto que é assegurado pela ADS”, destaca Túlio.

Feiras

Em Manaus, são 537 famílias de produtores beneficiadas com as Feiras Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Os produtos comercializados são: frutas, verduras, hortaliças, grãos, queijos, peixes frescos, tratados, congelados, secos, salgados e processados com serviço de inspeção.

A ADS também tem feiras que funcionam com edições durante a semana. No Shopping Sumaúma, Cidade Nova; no Shopping Ponta Negra e na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Aleixo, sendo essa 100% com produtos orgânicos.

