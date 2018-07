Santa Isabel tem quase 50 famílias atingidas pela cheia do Rio Negro

Manaus - A Defesa Civil de Santa Isabel do Rio Negro (a 632 quilômetros de Manaus) confirmou que, devido à cheia do Rio Negro deste ano, 49 famílias foram atingidas na sede do município. Entre 21 e 24 de junho, quando o rio entrou em um período de estabilização, cinco família foram transferidas de suas casas.

O coordenador da defesa civil, John Rodrigues, falou que desde maio, perceberam um aumento significativo do rio - natural para esta época do ano. Embora em Manaus o Serviço Geológico do Amazonas (CPRM) ter apontado uma cheia tímida, quatro bairros de Santa Isabel, no Alto Rio Negro, foram atingidos.

Leia também: Nível do rio Negro atinge 28,32 e se aproxima da vazante, afirma CPRM

"Por estes quatro bairros estarem na orla do município, nas proximidades do rio, acabaram atingidos. Algumas casas foram alagadas e ruas, inundadas. Apenas cinco famílias decidiram se mudar temporariamente para o abrigo social. O restante, preferiu permanecer no local", afirmou Rodrigues.

Quatro bairros foram atingidas na cidade | Foto: Divulgação

As famílias que ficaram em suas casas assinaram o Termo de Responsabilidade, segundo o coordenador. Algumas pastas estão trabalhando em conjunto para contornar a situação, como as de Meio Ambiente, Assistência Social, além da Defesa Civil do Estado. John Rodrigues disse que a prefeitura da cidade ainda não considera a cheia como uma situação de emergência.

"Estamos esperando os relatórios finais do Governo do Amazonas. Enquanto isto, estamos esperando o rio baixar mais para começarmos as ações de assistência civil. Ainda este mês, pretendemos dar suporte para todas as famílias atingidas, e planejando como recuperar eletrodomésticos e outros itens perdidos".

Comunidades também foram atingidas | Foto: Divulgação

Além da sede do município, outras comunidade do interior também foram atingidas pela cheia do rio, mas somente em áreas de plantação, prejudicando agricultores familiares.

O período da seca, conforme coordenador da Defesa Civil, deve iniciar no próximo 18 de julho.

Leia mais

Prefeitura identifica mais de 2.500 famílias em áreas de cheias

Começam trabalhos de prevenção contra cheia em Manaus