Oitava escola reformada neste ano é entregue no Jorge Teixeira

Manaus - A oitava unidade de ensino do município é revitalizada neste ano. Desta vez, foi a Escola Municipal Helena Augusta Walcott, localizada no Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A unidade atende 1,5 mil alunos do 6° ao 9° ano, do Ensino Fundamental, e 4ª e 5ª fase, da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As aulas começam normalmente na próxima segunda-feira (16). Com os trabalhos realizados, a unidade recebeu novo telhado, pintura na parte interna e externa, foram trocados vidros, portas, maçanetas, luminárias, toda parte hidráulica dos banheiros, além da realização do serviço de podagem nas dependências da escola.

De acordo com o gestor da unidade, Wilder Max dos Santos, a revitalização é uma conquista para toda a comunidade escolar e ajudará no alcance de resultados positivos na qualidade de ensino.

“A comunidade escolar gostou da forma que a escola recebeu e, este novo cenário, essa nova estrutura, sem sombra de dúvidas, vai subsidiar o trabalho dos professores na melhoria da aprendizagem, dará mais conforto aos alunos, ânimo aos professores e, sobretudo, influenciará em resultados pedagógicos positivos”, afirmou.

Reformas de escolas

Em dois anos do Programa de Revitalização escolar, a prefeitura já realizou trabalhos em 25 unidades, sendo 17 unidades em 2017 e oito em 2018. As escolas foram escolhidas conforme a complexidade da situação de infraestrutura e quantidade de alunos que atendem.

Segundo o chefe da Gerência de Engenharia da Semed, Roberto Buchdid, o programa faz parte de um compromisso do prefeito Arthur Virgílio Neto e tem a finalidade de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da educação do município, bem como favorecer a elevação da qualidade de ensino em toda rede de ensino.

“O Programa Revitalização Escolar, idealizado pelo próprio prefeito Arthur Neto, visa, principalmente, a melhoria do índice escolar, dando condições para as escolas fazerem um bom trabalho. Ao mesmo tempo, oferecendo um espaço prazeroso para os alunos aprenderem”, explicou Roberto.

Ainda segundo ele, os alunos não foram prejudicados por conta das reformas, visto que as mesmas são realizadas no período do recesso escolar para não comprometer o ano letivo das crianças.

Escola

A Escola Municipal Helena Augusta Walcott é composta por 17 salas de aula, seis banheiros, incluindo um adaptado para alunos portadores de deficiência, Telecentro, sala para o Programa Mais Educação, entre outras dependências.

Segundo o agente de portaria e pai de aluno, Frank Souza da Silva, a reforma era esperada por todos os responsáveis e moradores do entorno da escola.

“A reforma representa um sonho para todos pais de alunos e moradores da região, por isso vemos essa reforma como uma conquista e só temos a agradecer ao senhor prefeito e a Semed”, declarou.

